Estes concorrentes estão em risco de serem eliminados do Secret Story. E a expulsão será brevemente

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Vote para salvar o seu favorito.

O especial deste domingo, 4 de maio, do Secret Story - Desafio Final 6 trouxe novas decisões importantes dentro da casa mais vigiada do país. Ficámos a conhecer o novo leque de nomeados, colocando cinco concorrentes em risco de abandonar o programa já no próximo domingo.

A votação é para salvar, o que significa que os menos votados pelos espectadores serão eliminados. Assim, os nomeados são Ana, Ariana, Bruno Simão, Leandro e Pedro Jorge.

A permanência de cada um deles no reality show depende agora do apoio do público, numa fase em que o jogo se torna cada vez mais estratégico e exigente. As dinâmicas dentro da casa, marcadas por alianças, conflitos e mudanças de posicionamento, poderão influenciar diretamente o desfecho desta votação.

As votações decorrem através das linhas telefónicas oficiais do programa:

ANA – 761 20 20 02
ARIANA – 761 20 20 03
BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04
LEANDRO – 761 20 20 11
PEDRO JORGE – 761 20 20 15

Ou através da APP TVI Reality.

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