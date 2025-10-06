Estes concorrentes estão em risco de serem eliminados do Secret Story

O Secret Story - Casa dos Segredos 9 entrou na quarta semana com um novo leque de nomeados e há seis concorrentes em risco de abandonarem a casa mais vigiada do país no próximo domingo.
Veja aqui o momento da revelação no vídeo acima.
Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Ligue para salvar o seu favorito ou vote na APP TVI Reality:
ANA - 761 20 20 01
ANA CRISTINA - 761 20 20 02
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 12
LÍDIA - 761 20 20 13
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!