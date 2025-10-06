Estes concorrentes estão em risco de serem eliminados do Secret Story

O Secret Story - Casa dos Segredos 9 entrou na quarta semana com um novo leque de nomeados e há seis concorrentes em risco de abandonarem a casa mais vigiada do país no próximo domingo.

Veja aqui o momento da revelação no vídeo acima.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Ligue para salvar o seu favorito ou vote na APP TVI Reality:

ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!