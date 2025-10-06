Ao Minuto

22:53
Estes concorrentes estão em risco de serem eliminados do Secret Story - Big Brother

Estes concorrentes estão em risco de serem eliminados do Secret Story

22:39
Novo leque de nomeados! Saiba quem está em risco de abandonar a casa no próximo domingo - Big Brother
02:55

Novo leque de nomeados! Saiba quem está em risco de abandonar a casa no próximo domingo

22:35
Liliana dispara recado direto a Ana depois das nomeações inesperadas - Big Brother
03:11

Liliana dispara recado direto a Ana depois das nomeações inesperadas

22:32
Nova ronda de nomeações traz dinâmica diferente e surpreende os concorrentes - Big Brother
03:38

Nova ronda de nomeações traz dinâmica diferente e surpreende os concorrentes

22:27
«Maldoso, mau e pica-miolos»: Marisa dispara contra o marido em direto - Big Brother
04:44

«Maldoso, mau e pica-miolos»: Marisa dispara contra o marido em direto

22:17
Depois da gala que abalou a casa, Liliana e Fábio revelam como lidaram com o ‘dia seguinte’ - Big Brother
02:24

Depois da gala que abalou a casa, Liliana e Fábio revelam como lidaram com o ‘dia seguinte’

22:15
Fábio defende Liliana e deixa recado a Ana Cristina: «Não percebeu a gravidade» - Big Brother
03:54

Fábio defende Liliana e deixa recado a Ana Cristina: «Não percebeu a gravidade»

22:07
Liliana reage às imagens e deixa claro: «Não aceito as desculpas» - Big Brother
03:45

Liliana reage às imagens e deixa claro: «Não aceito as desculpas»

22:00
Liliana não ficou em silêncio! Após insulto de Ana Cristina, confronto volta a aquecer a casa - Big Brother
02:11

Liliana não ficou em silêncio! Após insulto de Ana Cristina, confronto volta a aquecer a casa

21:39
Tensão na casa! Vera dispara contra Leandro: «Aprende a ser homem» - Big Brother
01:47

Tensão na casa! Vera dispara contra Leandro: «Aprende a ser homem»

21:34
«Estás-me a tirar do sério»: Vera perde a paciência com Leandro - Big Brother
03:00

«Estás-me a tirar do sério»: Vera perde a paciência com Leandro

21:22
«Lá fora nunca traí ninguém»: Liliana desabafa com Pedro - Big Brother
04:48

«Lá fora nunca traí ninguém»: Liliana desabafa com Pedro

19:53
Família de Dylan sobre relação com Vera: «Não apoiamos muito» - Big Brother
01:09

Família de Dylan sobre relação com Vera: «Não apoiamos muito»

19:51
Imagéns noturnas inéditas! Fábio e Liliana quase se beijaram? - Big Brother
02:12

Imagéns noturnas inéditas! Fábio e Liliana quase se beijaram?

19:44
Liliana e Ana Cristina aos berros! Veja a discussão que levou Nuno Eiró a interromper a emissão - Big Brother
03:49

Liliana e Ana Cristina aos berros! Veja a discussão que levou Nuno Eiró a interromper a emissão

19:39
Fábio sai em defesa de Liliana contra Ana Cristina: «Isso é gravíssimo» - Big Brother
02:36

Fábio sai em defesa de Liliana contra Ana Cristina: «Isso é gravíssimo»

19:36
Tensão na Cadeira Quente: Dylan e Leandro em confronto aceso - Big Brother
06:02

Tensão na Cadeira Quente: Dylan e Leandro em confronto aceso

19:29
De rastos depois de terminar com Zé, Liliana chora na cama - As imagens que não viu - Big Brother
04:01

De rastos depois de terminar com Zé, Liliana chora na cama - As imagens que não viu

19:24
Liliana sobre reações à sua salvação: «Sou uma concorrente que causa incómodo» - Big Brother
03:04

Liliana sobre reações à sua salvação: «Sou uma concorrente que causa incómodo»

19:05
Imagens exclusivas de Liliana e Fábio após ficar solteira: «Não sou a mulher que dizem ser. Nunca traí ninguém» - Big Brother
04:10

Imagens exclusivas de Liliana e Fábio após ficar solteira: «Não sou a mulher que dizem ser. Nunca traí ninguém»

19:05
Fábio reage ao fim do namoro de Liliana: «Neste momento temos caminho aberto» - Big Brother
04:10

Fábio reage ao fim do namoro de Liliana: «Neste momento temos caminho aberto»

18:57
E se Fábio levar Liliana para casa? Família do concorrente pronuncia-se sobre relação - Big Brother
01:08

E se Fábio levar Liliana para casa? Família do concorrente pronuncia-se sobre relação

18:49
Pé atrás? «Terminou uma relação de 4 anos por uma pessoa que conhece há 3 semanas»: As palavras duras de Fábio sobre Liliana - Big Brother
04:10

Pé atrás? «Terminou uma relação de 4 anos por uma pessoa que conhece há 3 semanas»: As palavras duras de Fábio sobre Liliana

18:37
Após discussão acesa com o marido, Marisa vira as costas e bate com a porta - Big Brother
03:46

Após discussão acesa com o marido, Marisa vira as costas e bate com a porta

18:36
Pedro Jorge e Marisa discutem de forma acesa. O marido deixa aviso: «Aqui vais-te dar mal» - Big Brother
03:46

Pedro Jorge e Marisa discutem de forma acesa. O marido deixa aviso: «Aqui vais-te dar mal»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Estes concorrentes estão em risco de serem eliminados do Secret Story

  • Secret Story
  • Há 1h e 7min
Estes concorrentes estão em risco de serem eliminados do Secret Story - Big Brother

Vote para salvar.

O Secret Story - Casa dos Segredos 9 entrou na quarta semana com um novo leque de nomeados e há seis concorrentes em risco de abandonarem a casa mais vigiada do país no próximo domingo.

Veja aqui o momento da revelação no vídeo acima.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Ligue para salvar o seu favorito ou vote na APP TVI Reality:

ANA - 761 20 20 01
ANA CRISTINA - 761 20 20 02
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 12
LÍDIA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!

Relacionados

Lucas, Duarte ou Rodrigo? Conheça o nome do bebé de Tatiana e Rúben Boa Nova

Cristiano Ronaldo foi informado de que Sandro ia entrar no Secret Story. Será que votou para o salvar?

Goucha surpreende fãs do futebol com dedicatória a jogador do Sporting

Fanny regressa à feira ao lado da família e do namorado: «Dormimos na carrinha, tomámos banho de água fria»

«A maior bomba»: Sandro fica em choque ao descobrir o segredo de Liliana e o casal verdadeiro do Secret Story
Temas: Nomeados

Mais Vistos

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

29 set, 00:03
Pé atrás? «Terminou uma relação de 4 anos por uma pessoa que conhece há 3 semanas»: As palavras duras de Fábio sobre Liliana
04:10

Pé atrás? «Terminou uma relação de 4 anos por uma pessoa que conhece há 3 semanas»: As palavras duras de Fábio sobre Liliana

Ontem às 18:49
Catarina Miranda lança bicada à Ex-namorada de Afonso após ser pedida em namoro

Catarina Miranda lança bicada à Ex-namorada de Afonso após ser pedida em namoro

Ontem às 10:26
Todas as imagens do pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda

Todas as imagens do pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda

4 out, 19:53
Rui perto do segredo de Pedro Jorge? Concorrente revela comportamento na gala que denunciou tudo
07:22

Rui perto do segredo de Pedro Jorge? Concorrente revela comportamento na gala que denunciou tudo

Ontem às 13:41
Ver Mais

Notícias

Estes concorrentes estão em risco de serem eliminados do Secret Story

Estes concorrentes estão em risco de serem eliminados do Secret Story

Há 1h e 7min
Lucas, Duarte ou Rodrigo? Conheça o nome do bebé de Tatiana e Rúben Boa Nova

Lucas, Duarte ou Rodrigo? Conheça o nome do bebé de Tatiana e Rúben Boa Nova

Há 3h e 54min
Cristiano Ronaldo foi informado de que Sandro ia entrar no Secret Story. Será que votou para o salvar?

Cristiano Ronaldo foi informado de que Sandro ia entrar no Secret Story. Será que votou para o salvar?

Ontem às 17:30
Goucha surpreende fãs do futebol com dedicatória a jogador do Sporting

Goucha surpreende fãs do futebol com dedicatória a jogador do Sporting

Ontem às 16:48
Fanny regressa à feira ao lado da família e do namorado: «Dormimos na carrinha, tomámos banho de água fria»

Fanny regressa à feira ao lado da família e do namorado: «Dormimos na carrinha, tomámos banho de água fria»

Ontem às 16:35
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos
01:12

Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos

Ontem às 00:53
Liliana apanha desilusão e chora ao saber que será ou Fábio ou Sandro a sair do Secret Story
10:30

Liliana apanha desilusão e chora ao saber que será ou Fábio ou Sandro a sair do Secret Story

Ontem às 00:17
Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

4 out, 20:26
Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

4 out, 20:19
Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

4 out, 20:16
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Lucas, Duarte ou Rodrigo? Conheça o nome do bebé de Tatiana e Rúben Boa Nova

Lucas, Duarte ou Rodrigo? Conheça o nome do bebé de Tatiana e Rúben Boa Nova

Há 3h e 54min
Cristiano Ronaldo foi informado de que Sandro ia entrar no Secret Story. Será que votou para o salvar?

Cristiano Ronaldo foi informado de que Sandro ia entrar no Secret Story. Será que votou para o salvar?

Ontem às 17:30
Goucha surpreende fãs do futebol com dedicatória a jogador do Sporting

Goucha surpreende fãs do futebol com dedicatória a jogador do Sporting

Ontem às 16:48
Fanny regressa à feira ao lado da família e do namorado: «Dormimos na carrinha, tomámos banho de água fria»

Fanny regressa à feira ao lado da família e do namorado: «Dormimos na carrinha, tomámos banho de água fria»

Ontem às 16:35
Sandro namora com mulher 22 anos mais nova. E estas são as juras de amor que trocam em público

Sandro namora com mulher 22 anos mais nova. E estas são as juras de amor que trocam em público

Ontem às 16:01
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
04:42

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável

Ontem às 00:47
Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story
03:04

Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story

Ontem às 00:08
Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa
03:49

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa

3 out, 09:59
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
02:17

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro

1 out, 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

29 set, 08:15
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Daniela Santos vive momento único: "Dia repleto de emoção e amor"

Daniela Santos vive momento único: "Dia repleto de emoção e amor"

Há 1h e 57min
Liliana Almeida vive "momento tão bonito"... e muito bem acompanhada!

Liliana Almeida vive "momento tão bonito"... e muito bem acompanhada!

Há 3h e 57min
A enfrentar separação, Sónia Jesus celebra: "Um dos dias mais importantes da minha vida"

A enfrentar separação, Sónia Jesus celebra: "Um dos dias mais importantes da minha vida"

Ontem às 18:03
Pedido de casamento a caminho? Mafalda de Castro responde!

Pedido de casamento a caminho? Mafalda de Castro responde!

Ontem às 16:32
Catarina Miranda manda alfinetada... e mostra presente de Afonso Leitão ao detalhe!

Catarina Miranda manda alfinetada... e mostra presente de Afonso Leitão ao detalhe!

5 out, 19:06
Ver Mais Outros Sites