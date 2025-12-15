Ao Minuto

22:52
Marisa volta a 'apontar o dedo' a Liliana: «Ela sabe o que fez»
00:53

Marisa volta a ‘apontar o dedo’ a Liliana: «Ela sabe o que fez»

22:50
«Ela pecou duas vezes»: Leandro condena postura de Liliana para com Marisa
02:20

«Ela pecou duas vezes»: Leandro condena postura de Liliana para com Marisa

22:22
Reação de Pedro às nomeações causa falatório na casa: «Ficaste muito pensativo»
01:54

Reação de Pedro às nomeações causa falatório na casa: «Ficaste muito pensativo»

22:20
Três concorrentes estão em risco: Já são conhecidos os nomeados da semana no Secret Story 9
03:13

Três concorrentes estão em risco: Já são conhecidos os nomeados da semana no Secret Story 9

22:15
Há um concorrente mais perto da porta de saída do Secret Story. Há três nomeados em risco de expulsão

Há um concorrente mais perto da porta de saída do Secret Story. Há três nomeados em risco de expulsão

22:14
Liliana foi bem-sucedida? Saiba o resultado da missão que agitou a casa
01:42

Liliana foi bem-sucedida? Saiba o resultado da missão que agitou a casa

22:12
Hilariante! Liliana recebe missão e provoca 'caos' na casa
03:44

Hilariante! Liliana recebe missão e provoca 'caos' na casa

22:06
«Sou um pau-mandado»: Fábio ironiza comentários os colegas
02:32

«Sou um pau-mandado»: Fábio ironiza comentários os colegas

22:00
«Há uma coisa que se chama respeito»: Inês critica postura de Liliana para com Marisa
02:34

«Há uma coisa que se chama respeito»: Inês critica postura de Liliana para com Marisa

21:57
Marisa impõe limites depois de cadeira quente fervorosa: «Só eu sei o que me custa»
02:13

Marisa impõe limites depois de cadeira quente fervorosa: «Só eu sei o que me custa»

21:52
«Fui pedir desculpa à Marisa»: Liliana admite falha depois de cadeira quente explosiva
01:56

«Fui pedir desculpa à Marisa»: Liliana admite falha depois de cadeira quente explosiva

21:49
A casa 'tremeu'! Concorrentes assistem às imagens mais polémicas da cadeira quente
03:06

A casa ‘tremeu’! Concorrentes assistem às imagens mais polémicas da cadeira quente

19:54
Chegou o momento: Pedro e Marisa passam a primeira noite juntos
04:31

Chegou o momento: Pedro e Marisa passam a primeira noite juntos

19:35
Marisa perde o controlo com comentários de Liliana: «Os meus filhos não têm de ter vergonha dos pais»
05:46

Marisa perde o controlo com comentários de Liliana: «Os meus filhos não têm de ter vergonha dos pais»

19:21
Fábio vai deixar Liliana assim que sair da casa? Concorrentes não veem futuro na relação
04:44

Fábio vai deixar Liliana assim que sair da casa? Concorrentes não veem futuro na relação

19:00
Pedro Jorge não perdoa atitude de Liliana com Zé: «Sem vergonha. Eras noiva»
12:55

Pedro Jorge não perdoa atitude de Liliana com Zé: «Sem vergonha. Eras noiva»

18:46
Voz prega partida inesperada a Liliana e a casa fica ao rubro
15:50

Voz prega partida inesperada a Liliana e a casa fica ao rubro

18:23
Liliana apelida relação de Pedro e Marisa como «tóxica»
02:57

Liliana apelida relação de Pedro e Marisa como «tóxica»

18:03
Fábio compara Liliana a um elfo e a concorrente exalta-se
02:41

Fábio compara Liliana a um elfo e a concorrente exalta-se

18:02
Marisa faz crise de ciúmes a Pedro... Por causa do vestido de outra concorrente
04:52

Marisa faz crise de ciúmes a Pedro... Por causa do vestido de outra concorrente

17:30
Subiu a temperatura! Pedro e Marisa trocam beijos apaixonados no quarto
08:36

Subiu a temperatura! Pedro e Marisa trocam beijos apaixonados no quarto

16:46
Fábio entra em confronto com Pedro Jorge: «Não tem nada na cabeça»
11:24

Fábio entra em confronto com Pedro Jorge: «Não tem nada na cabeça»

16:34
Ana fica em choque minutos após sair do Secret Story. E o motivo está relacionado com Pedro

Ana fica em choque minutos após sair do Secret Story. E o motivo está relacionado com Pedro

16:32
Pedro manda boca a Liliana sobre Zé e Fábio: «Sais de uma para te meteres noutra»
05:03

Pedro manda boca a Liliana sobre Zé e Fábio: «Sais de uma para te meteres noutra»

16:28
Liliana contra relação de Pedro e Marisa: «Desrespeita a pessoa que tem há 7 anos»
05:03

Liliana contra relação de Pedro e Marisa: «Desrespeita a pessoa que tem há 7 anos»

Há um concorrente mais perto da porta de saída do Secret Story. Há três nomeados em risco de expulsão

  • Secret Story
  • Há 3h e 14min
Há um concorrente mais perto da porta de saída do Secret Story. Há três nomeados em risco de expulsão

Vote para salvar.

As nomeações do Secret Story 9 já estão a gerar fortes ondas dentro e fora da Casa. A apresentadora revelou que Fábio, Inês e Pedro são os três concorrentes em risco, numa decisão que promete marcar o rumo da semana. As linhas já estão abertas.

A divisão dentro da Casa torna-se cada vez mais evidente e a nomeação simultânea destas figuras promete abalar alianças, estratégias e até algumas relações que pareciam sólidas.

Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18

Estas nomeações aconteceram após uma gala intensa, marcada pela revelação do segredo de Marisa e, também pela expulsão de Ana. Num duelo contra Inês e Liliana, Ana foi a menos votada, com apenas 22% dos votos para salvar. Esta segunda-feira, no Especial da noite, com Cristina Ferreira, ficámos a conhecer o novo leque de nomeados da próxima semana. Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país e vote para salvar o seu favorito.

Temas: Nomeados

