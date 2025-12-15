Há um concorrente mais perto da porta de saída do Secret Story. Há três nomeados em risco de expulsão

As nomeações do Secret Story 9 já estão a gerar fortes ondas dentro e fora da Casa. A apresentadora revelou que Fábio, Inês e Pedro são os três concorrentes em risco, numa decisão que promete marcar o rumo da semana. As linhas já estão abertas.

A divisão dentro da Casa torna-se cada vez mais evidente e a nomeação simultânea destas figuras promete abalar alianças, estratégias e até algumas relações que pareciam sólidas.

Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

Estas nomeações aconteceram após uma gala intensa, marcada pela revelação do segredo de Marisa e, também pela expulsão de Ana. Num duelo contra Inês e Liliana, Ana foi a menos votada, com apenas 22% dos votos para salvar. Esta segunda-feira, no Especial da noite, com Cristina Ferreira, ficámos a conhecer o novo leque de nomeados da próxima semana. Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país e vote para salvar o seu favorito.