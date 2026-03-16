Estes quatro concorrentes estão nomeados e um será expulso no domingo

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Secret Story: já são conhecidos os nomeados do especial desta segunda-feira

A casa do Secret Story voltou a viver momentos de grande tensão no especial desta segunda-feira, 16 de março. Além dos confrontos habituais, Cristina Ferreira revelou os novos nomeados da semana e colocou quatro concorrentes em risco de abandonar o jogo já no próximo domingo.

Depois das decisões dentro da casa, ficaram oficialmente em perigo Hélder, Liliana, Norberto e Tiago. Um deles será o próximo expulso da edição Secret Story 10, numa votação que já está aberta ao público.

Nomeados desta semana:

A votação é para salvar, o que significa que os concorrentes mais votados continuam na casa, enquanto o menos votado acaba por sair no domingo.

Hélder 761 20 20 08

Liliana 761 20 20 12

Norberto 761 20 20 14

Tiago 761 20 20 19

 

Como votar?

Os fãs do programa podem apoiar o concorrente favorito através de duas formas:

  • Chamada telefónica para o número correspondente ao concorrente

  • Aplicação TVI Reality, onde também é possível acompanhar conteúdos exclusivos do reality show

Ao longo da semana, os nomeados vão continuar sob pressão dentro da casa mais vigiada do país. Entre estratégias, emoções à flor da pele e alianças que podem mudar a qualquer momento, tudo pode acontecer até à gala de domingo.

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