Cinco novos nomeados agitam a casa do Secret Story 9 — descubra quem está em risco

Vote para salvar.

Mais uma segunda-feira, mais um momento de tensão na casa mais vigiada do País. Depois de uma gala surpreendente, marcada pela expulsão de Ana Cristina, no passado dia 16 de novembro, o jogo ganhou uma nova dinâmica — e esta semana traz um leque renovado de nomeados que promete mexer com as emoções dos fãs.

Agora, são cinco concorrentes, quatro mulheres e um homem, que enfrentam a votação do público. Todos eles sentem o peso da pressão, conscientes de que, no próximo domingo, um deles terá de abandonar definitivamente o sonho do Secret Story 9.

Os nomeados desta semana são: Ana, Fábio, Inês, Liliana e Marisa Susana.

Com estes cinco concorrentes agora em risco, cresce a ansiedade, tanto dentro da casa como entre os seguidores do programa. Quem conseguirá conquistar o público? Quem verá o sonho terminar?

O Secret Story 9, conduzido por Cristina Ferreira, continua a prender milhares ao ecrã com reviravoltas, segredos revelados e um ambiente cada vez mais competitivo à medida que a final se aproxima.

ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17

