Há mais um concorrente que já é finalista do Secret Story. Três ficam em risco de sair antes da grande Final

O último leque de nomeados do Secret Story 9 já está a gerar fortes ondas dentro e fora da Casa. A apresentadora revelou que Leandro, Inês e Pedro são os três concorrentes em risco, numa decisão que promete marcar o rumo da semana. As linhas já estão abertas e há uma nova finalista... Marisa.

A tensão entre Pedro e Leandro tem vindo a aumentar de dia para dia. Agora, os dois amigos que viraram rivais, estão ambos em risco de não chegar à grande Final. Inês, por sua vez, também está nomeada.

Durante a gala passada, no dia 21 de dezembro, os concorrentes escolheram salvar um colega. No Especial, ficou revelado que a concorrente com mais votos para salvar é Marisa, juntando-se a Liliana como finalista.

Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:



INÊS – 761 20 20 10 PEDRO – 761 20 20 18 LEANDRO – 761 20 20 12

Isto acontece após uma noite de gala do Secret Story marcada por emoções fortes. Fábio foi o concorrente expulso da noite a menos de duas semanas da grande final. Já Liliana é a primeira finalista desta edição, depois de ter conquistado o tão desejado passaporte, numa prova exigente.