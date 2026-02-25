Estes são os novos nomeados da semana. Um deles será expulso já no próximo domingo

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

A casa mais vigiada do País não abranda o ritmo e a emoção continua ao rubro. Depois da expulsão de Caio, esta terça-feira, 24 de fevereiro, os ânimos voltaram a aquecer e já são conhecidos os novos concorrentes que ficam agora nas mãos do público.

Com a saída já digerida (ou talvez ainda não totalmente), os concorrentes voltaram a enfrentar o momento mais temido: as nomeações. As alianças começam a ganhar forma, as rivalidades tornam-se mais evidentes e cada voto pesa cada vez mais.

Hoje ficámos a saber quem são os quatro concorrentes que vão a votos para a gala de domingo: Luzia, Ricardo João, Ricky e Sara.

A votação é, uma vez mais, para salvar. Pode votar através de uma chamada ou pela APP TVI Reality.

LUZIA – 761 20 20 13

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

RICKY – 761 20 20 17

SARA – 761 20 20 18

O jogo está apenas a começar, mas já se percebe que esta edição promete emoções fortes. E se a saída de Caio provou que o público não perdoa, os próximos dias serão decisivos para quem permanece na corrida.