"Mais uma moedinha, mais uma voltinha": Estes são os segundos nomeados da semana

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Conheça os concorrentes que estão em risco de abandonar o Desafio Final.

A tensão volta a subir na casa do Secret Story - Desafio Final com a revelação do segundo leque de nomeados desta semana, numa altura em que o jogo entra numa fase cada vez mais decisiva.

Recorde-se que, na gala de domingo, ficaram em risco de expulsão Leandro, Ariana, Diogo Afonso, Afonso e Daniela. Contudo, no Especial desta terça-feira, foi Diogo Afonso quem acabou por abandonar a casa, após não conquistar a preferência do público.

Já esta nova ronda de nomeações trouxe uma dinâmica diferente ao jogo. Para além das habituais escolhas feitas pelos concorrentes, também o público teve uma palavra a dizer, através da app oficial do programa — uma estratégia que veio baralhar contas e aumentar ainda mais a imprevisibilidade dentro da casa.

Assim, e depois de todas as decisões, estão agora em risco de abandonar a casa: Afonso Leitão, Bruno Simão, Diana Dora e João Ricardo.

A expectativa cresce entre os fãs do formato, que acompanham atentamente cada desenvolvimento e têm, uma vez mais, o poder de decidir quem continua na corrida e quem fica pelo caminho. Certo é que, nesta fase do jogo, cada nomeação pesa — e cada votação pode mudar tudo.

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