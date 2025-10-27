Casalinho na "chapa"... com mais quatro "rivais": Conheça os nomeados desta semana

Ana é um fenómeno das redes sociais e tem fotografias de cortar a respiração. Veja-as aqui

Depois do Especial desta segunda-feira, ficaram conhecidos os nomeados que estão em risco de deixar o Secret Story - Casa dos Segredos 9 já no próximo domingo.

Durante a gala de domingo, os concorrentes fizeram uma ronda de nomeações que só ficou concluída esta segunda-feira, depois de a equipa que retirou as bolas verdes na última gala ter voltado a votar. Havia alguns concorrentes empatados e Raquel, que retirou a bola dourada, teve o poder de desempatar.

Posto isto, há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo: Ana, Bruno, Mariana, Marisa, Marisa Susana e Pedro Jorge.

Veja aqui o momento de todas as decisões:

Vote para salvar o seu concorrente favorito:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!