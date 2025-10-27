Casalinho na "chapa"... com mais quatro "rivais": Conheça os nomeados desta semana

Depois do Especial desta segunda-feira, ficaram conhecidos os nomeados que estão em risco de deixar o Secret Story - Casa dos Segredos 9 já no próximo domingo.
Durante a gala de domingo, os concorrentes fizeram uma ronda de nomeações que só ficou concluída esta segunda-feira, depois de a equipa que retirou as bolas verdes na última gala ter voltado a votar. Havia alguns concorrentes empatados e Raquel, que retirou a bola dourada, teve o poder de desempatar.
Posto isto, há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo: Ana, Bruno, Mariana, Marisa, Marisa Susana e Pedro Jorge.
Veja aqui o momento de todas as decisões:
Vote para salvar o seu concorrente favorito:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18