Seis concorrentes na 'chapa' desta semana: saiba quem está em risco de deixar o Secret Story

No Especial desta segunda-feira, 13 de outubro, do Secret Story - Casa dos Segredos 9, ficámos a conhecer o leque de nomeados desta semana e um deles corre o risco de deixar a casa mais vigiada do País já no próximo domingo.
Ana Cristina, Bruna, Dylan, Joana e Marisa Susana são os concorrentes que estão na 'chapa' esta semana.
Pode ver aqui o vídeo do momento da revelação:
VOTE para salvar o seu preferido:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNA – 761 20 20 03
DYLAN – 761 20 20 07
JOANA – 761 20 20 11
MARISA SUSANA – 761 20 20 17