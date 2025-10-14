Seis concorrentes na 'chapa' desta semana: saiba quem está em risco de deixar o Secret Story

Ao Minuto

15:35
Liliana mostra-se aflita com hipótese de Vera e Fábio serem um ex-casal - Big Brother
01:06

15:34
«Somos um ex-casal». Joana aposta tudo no segredo de Vera e Fábio. E este é o resultado - Big Brother
02:06

15:30
Botão dos Segredos toca na casa. Fábio e Vera mostram-se nervosos - Big Brother
05:17

15:30
Fábio e Vera alinham estratégia antes de enfrentarem o Botão dos Segredos - Big Brother
01:42

15:22
Trio dispara críticas para todos os lados: «Está a cansar-me...» - Big Brother
06:55

15:15
Trio da má língua? Concorrentes juntam-se e são implacáveis com Marisa Susana - Big Brother
08:26

15:09
Liliana recusa-se a dar o próximo passo com Fábio - e esta foi a reação - Big Brother

15:07
Vera abre o coração a Liliana sobre Inês: «Na verdade ela está mais afastada de nós» - Big Brother
04:26

15:05
Algo mudou? Vera confronta Inês sobre afastamento - Big Brother
05:02

15:04
Vera chama a atenção a Inês: «O teu afastamento…» - Big Brother
04:36

14:42
Feridas saradas? Marisa e Liliana surpreendem com abraço emocionante após a dinâmica - Big Brother
02:26

14:37
Marisa fica em lágrimas ao falar dos filhos. Veja a reação de Pedro Jorge - Big Brother
03:38

14:37
Este é o maior aliado de Marisa dentro da Casa… e não é quem imagina - Big Brother
03:38

13:17
O meu maior erro foi ter dado uma segunda oportunidade à história Dylan e Vera - Big Brother
01:05

13:13
Liliana faz um balanço da sua estadia na casa e fala na família: «Acredito que me apoiem» - Big Brother
03:12

12:56
Triângulo amoroso? Inês desfaz-se em elogios a Dylan - Big Brother
01:10

12:41
Marisa Susana já escolheu os seus aliados. Descubra quem são - Big Brother
01:40

12:37
Pedro ataca Liliana: «O meu maior erro» - Big Brother
02:27

12:36
Revelação inesperada: Bruno admite «Escorreguei no erro da Marisa Susana» - Big Brother
01:44

12:33
Mariana rendida a Rui: «O meu maior aliado» - Big Brother
02:22

12:31
Sinal de consentimento recusado: Fábio reage à explicação de Liliana - Big Brother
01:52

12:27
«Criei uma ilusão»: Dylan fala abertamente sobre a sua relação com Vera - Big Brother
03:44

12:03
Todos perdem dinheiro: Voz castiga concorrentes com dura sanção... e a 'culpada' foi Vera - Big Brother

11:07
Aos berros: Liliana não perdoa Pedro Jorge «Baixa a bolinha» - Big Brother
03:46

10:56
A Internet está ao rubro com beijo roubado de Marisa a Pedro Jorge: as imagens do assunto do momento - Big Brother

Seis concorrentes na 'chapa' desta semana: saiba quem está em risco de deixar o Secret Story

  • Secret Story
  • Hoje às 10:03
Seis concorrentes na 'chapa' desta semana: saiba quem está em risco de deixar o Secret Story - Big Brother

Fique a conhecer os nomeados desta semana do Secret Story 9.

No Especial desta segunda-feira, 13 de outubro, do Secret Story - Casa dos Segredos 9, ficámos a conhecer o leque de nomeados desta semana e um deles corre o risco de deixar a casa mais vigiada do País já no próximo domingo.

Ana Cristina, Bruna, Dylan, Joana e Marisa Susana são os concorrentes que estão na 'chapa' esta semana. 

Pode ver aqui o vídeo do momento da revelação:

VOTE para salvar o seu preferido:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNA – 761 20 20 03

DYLAN – 761 20 20 07

JOANA – 761 20 20 11

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9!

Temas: Nomeados Concorrentes

Morte aos 29 anos. Cantor é assassinado a tiro após ensaio de reality show

Há 2h e 29min
De queixo caído: a reação de Lídia ao descobrir o segredo mais bem guardado da casa

Ontem às 10:12
Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...»

Ontem às 19:40
Assassinado jovem cantor que ia atuar no “Dança com as Estrelas”

Há 3h e 0min
A Internet está ao rubro com beijo roubado de Marisa a Pedro Jorge: as imagens do assunto do momento

Hoje às 10:56
Liliana recusa-se a dar o próximo passo com Fábio - e esta foi a reação

Há 36 min
Morte aos 29 anos. Cantor é assassinado a tiro após ensaio de reality show

Há 2h e 29min
Maycon Douglas passa por momento difícil e expõe tudo na Internet

Há 2h e 34min
Membro de banda popular e ex-concorrente do Big Brother vai ser pai: e já se sabe o sexo do bebé

Há 2h e 48min
Após grande perda de peso, Noélia Pereira partilha exames e deixa seguidores alarmados

Há 3h e 39min
O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story
12:10

Ontem às 00:17
As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana
04:37

9 out, 19:37
Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana
30:25

8 out, 22:38
Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»
02:42

8 out, 22:37
Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»
05:17

8 out, 22:17
Morte aos 29 anos. Cantor é assassinado a tiro após ensaio de reality show

Há 2h e 29min
Maycon Douglas passa por momento difícil e expõe tudo na Internet

Há 2h e 34min
Membro de banda popular e ex-concorrente do Big Brother vai ser pai: e já se sabe o sexo do bebé

Há 2h e 48min
Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu

Há 2h e 48min
Após grande perda de peso, Noélia Pereira partilha exames e deixa seguidores alarmados

Há 3h e 39min
Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável
04:36

Ontem às 09:10
Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»
03:02

Ontem às 08:26
Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos
03:00

10 out, 08:31
Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente
07:19

8 out, 22:31
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

8 out, 19:12
Zena Pacheco revela problema de saúde: "Confirmado por dois médicos e através de raio-X"

Há 35 min
Mafalda de Castro fala sobre "ligação muito especial": "Está a ser incrível"

Há 3h e 17min
Ana Barbosa surpreendida: "Confesso que não estava mesmo nada à espera"

Há 3h e 32min
Em reencontro emocionante, Bárbara Parada beija na boca homem especial... e estas são as imagens!

Hoje às 11:35
Jéssica Antunes e Rui Figueiredo: "O dia 13 de outubro, que tanto esperávamos, chegou"

Hoje às 08:19
