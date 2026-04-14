Quem irá falhar a final do Secret Story por pouco? Estes são os nomeados desta semana

Esta segunda-feira, dia 13, ficámos a conhecer os novos nomeados da semana. Há cinco concorrentes em risco e um deles não vai chegar à final, que acontece dentro de duas semanas.

Ana, Diogo, Eva, Liliana e Sara estão nomeados. A votação é para salvar.

O regresso está confirmado: Já há data para o Secret Story – Desafio Final

A TVI prepara-se para voltar a abrir as portas da casa mais vigiada do país com uma edição especial de Secret Story - Desafio Final 2026, que promete reunir alguns dos concorrentes mais marcantes das últimas temporadas do universo Secret Story. A estreia está marcada para 26 de abril e promete parar tudo.