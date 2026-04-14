Quem irá falhar a final do Secret Story por pouco? Estes são os nomeados desta semana

Esta segunda-feira, dia 13, ficámos a conhecer os novos nomeados da semana. Há cinco concorrentes em risco e um deles não vai chegar à final, que acontece dentro de duas semanas.
Ana, Diogo, Eva, Liliana e Sara estão nomeados. A votação é para salvar.
O regresso está confirmado: Já há data para o Secret Story – Desafio Final
Os participantes mais carismáticos, polémicos e imprevisíveis das últimas edições regressam agora para um novo confronto, trazendo consigo histórias por resolver, rivalidades antigas e alianças que ficaram por testar. Nesta edição especial, a casa transforma-se no cenário ideal para reencontros inesperados e confrontos que prometem prender a atenção do público.
Ao longo de várias semanas, os concorrentes terão de enfrentar desafios intensos e missões cada vez mais exigentes, num jogo onde a estratégia, a capacidade de adaptação e a leitura dos adversários serão determinantes. Entre reviravoltas inesperadas e momentos de tensão, ninguém estará verdadeiramente a salvo.
Num ambiente em que unir forças pode ser a chave para sobreviver no jogo, confiar em alguém pode também revelar-se um erro fatal. Dentro da casa, cada decisão poderá mudar o rumo da competição.
Todos garantem estar preparados para enfrentar este Desafio Final. Mas há uma certeza que paira sobre a nova edição: ninguém imagina realmente o que está por vir.