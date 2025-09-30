Uma avalanche de concorrentes na 'chapa'... e três deles são repetentes: conheça os nomeados desta semana

O Secret Story - Casa dos Segredos 9 entrou na terceira semana com um novo leque de nomeados e, desta vez, há seis concorrentes em risco de abandonarem a casa mais vigiada do país no próximo domingo.

As nomeações começaram na gala de domingo, 28 de setembro, mas no Especial desta segunda-feira, 29, houve duas novas rondas de nomeações que ditaram o leque final. Fábio, Joana, Leandro, Liliana, Pedro e Sandro estão nomeados.

Veja aqui o momento da revelação:

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!