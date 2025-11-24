Concorrentes em risco: Os “quase nomeados” após a última gala do Secret Story

As nomeações da gala deste domingo do Secret Story – Casa dos Segredos deixaram vários concorrentes em risco. Apesar de ainda não serem definitivas, estas pré-nomeações indicam quem está mais próximo de enfrentar a votação do público. O resultado final só será revelado esta segunda-feira, no Especial conduzido por Cristina Ferreira, momento em que abrirão as linhas telefónicas e a votação através da APP TVI Reality.
Enquanto uns concorrentes seguem tranquilos, outros preparam-se para possivelmente enfrentar mais uma semana difícil:
- Bruno – 4 votos
- Dylan – 3 votos
- Fábio – 3 votos
- Inês – 3 votos
- Ana – 1 voto
- Liliana – 1 voto
- Leandro – 0 votos
- Marisa – 0 votos
- Pedro – 0 votos
- Bruna – 0 votos (Imune)