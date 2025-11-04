Pedro na chapa com mais quatro concorrentes. Estes são os nomeados da semana

No Especial do Secret Story desta segunda-feira, dia 3 de novembro, foi conhecido o leque final de nomeados. Há cinco concorrentes em risco de serem expulsos na gala do próximo domingo.

Dado que existia um empate entre três pessoas devido às nomeações da gala (Bruna, Inês e Pedro), os concorrentes foram desafiados a salvar um deles. Bruna acabou por safar-se. Curiosamente, Marisa não escolheu salvar o marido, o que está a gerar muitas reações fora da casa.

Ana Cristina, Bruno, Inês, Pedro e Raquel são os nomeados da semana. Vote para salvar:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22