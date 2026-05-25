Nomeações divulgadas. Saiba quem está mais perto de abandonar a aventura do Secret Story - Desafio Final

O Secret Story – Desafio Final tem estado ao rubro. No Especial desta segunda-feira, dia 25 de maio, as nomeações da semana ficaram definidas e a Casa ficou em alvoroço.

Afonso, Leandro, Sara e Catarina estão em risco de abandonar a casa e deixar para trás a aventura no Desafio Final.

As linhas já estão abertas e já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.