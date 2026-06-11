Quem sai no domingo? Após expulsão inesperada, concorrentes voltam a nomear. E as votações já estão abertas

Mal tinha a poeira assentado da expulsão inesperada e o Secret Story – Desafio Final já voltava a apertar o jogo. No Especial desta quinta-feira, dia 11 de junho, os concorrentes foram novamente apanhados de surpresa com uma nova ronda de nomeações e o resultado não tardou.

Marisa Susana, Sara e Liliana ficaram em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. A expulsão é já no próximo domingo, numa Gala que promete ser ainda mais intensa do que o Especial desta noite.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality e das linhas telefónicas:

Marisa Susana 761 20 20 14

Sara 761 20 20 16

Liliana 761 20 20 17

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.