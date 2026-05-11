Quem está em risco? Já é conhecido o novo leque de nomeados do Secret Story - Desafio Final

O Secret Story – Desafio Final continua a dar que falar e, mais uma vez, a revelação dos novos nomeados da semana deixou a Casa ao rubro. No Especial desta segunda-feira, dia 11 de maio, 5 concorrentes ficaram mais perto da porta de saída.

Depois de mais uma ronda de nomeações, ficou definido quem está em risco de abandonar a Casa esta semana. Ana, Daniela, Luzia, Sara e Liliana estão nomeadas e em risco de abandonar a casa.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality e das linhas telefónicas:

ANA -761 20 20 02

DANIELA - 761 20 20 05

LUZIA - 761 20 20 13

SARA - 761 20 20 16

LILIANA - 761 20 20 17

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.