São 5! Fique a saber quem são os novos nomeados do Secret Story – Desafio Final

O Secret Story – Desafio Final está cada vez mais quente. As nomeações da semana voltaram a agitar a Casa, deixando os concorrentes em alvoroço e o público colado ao ecrã. No Especial desta segunda-feira dia 18 de maio, 5 concorrentes ficaram um passo mais perto da porta.

Após mais uma ronda de nomeações recheada de tensão, o destino de vários concorrentes ficou em suspenso. Afonso, Ana, Bruno, Catarina e Liliana estão nomeadas e em risco de abandonar a casa esta semana.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality e das linhas telefónicas:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

BRUNO - 761 20 20 04

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.