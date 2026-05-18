São 5! Fique a saber quem são os novos nomeados do Secret Story – Desafio Final

O Secret Story – Desafio Final está cada vez mais quente. As nomeações da semana voltaram a agitar a Casa, deixando os concorrentes em alvoroço e o público colado ao ecrã. No Especial desta segunda-feira dia 18 de maio, 5 concorrentes ficaram um passo mais perto da porta.
Após mais uma ronda de nomeações recheada de tensão, o destino de vários concorrentes ficou em suspenso. Afonso, Ana, Bruno, Catarina e Liliana estão nomeadas e em risco de abandonar a casa esta semana.
Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality e das linhas telefónicas:
AFONSO - 761 20 20 01
ANA - 761 20 20 02
BRUNO - 761 20 20 04
LILIANA - 761 20 20 17
CATARINA - 761 20 20 19
Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.