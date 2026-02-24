Secret Story: Quem são os nomeados desta semana?

As nomeações são uma prática comum e antiga no Secret Story e na grande parte dos reality-shows em geral. É daqui que saem os concorrentes em risco de abandonar a casa na próxima gala.

Esta semana por decisão dos colegas Sara, Diogo e Caio estão nomeados e um deles será expulso pelos portugueses já no próximo domingo, deixando assim de competir pelo prémio final.

Utilize a APP TVI Reality ou os números de telefone para eleger o seu favorito e, por conseguinte, ter um papel preponderante no concorrente que vai abandonar a casa mais vigiada do País, daqui a alguns dias.

De recordar que esta é a décima edição do Secret Story. Dez edições são uma história. Um percurso. Uma viagem. E é com esse legado que se desenrola esta atual edição — numa Casa completamente renovada, reinventada de raiz após uma profunda transformação.



Depois das obras, a Casa renasceu. É nova, surpreendente e irreconhecível. Transformou-se num verdadeiro mapa vivo, onde cada divisão é um destino, cada espaço uma experiência e cada detalhe convida à descoberta.



Mas esta não é apenas uma casa temática… esta casa observa, escuta, reage e interfere. As paredes têm ouvidos. Uma orelha sussurra. Mãos surgem com mensagens. Uma cúpula mágica ajuda a revelar segredos. Um túnel abre pistas vindas de outra dimensão.



Aqui, os concorrentes não competem apenas entre si — competem com a própria Casa, um espaço novo que testa limites, provoca emoções e guarda mistérios.