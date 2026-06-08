Votações abertas! Há um novo leque de nomeados e já pode salvar o seu favorito

O Secret Story – Desafio Final voltou a ser palco de grande tensão e emoção. O Especial desta segunda feira, dia 8 de junho, trouxe consigo um momento muito aguardado pelos fãs do programa: a divulgação dos novos nomeados da semana. Desta vez, foram três os concorrentes que ficaram com o lugar em risco.

Afonso, Bruno e Pedro estão mais perto da porta e de abandonar a casa em breve.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality e das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Bruno 761 20 20 04

Pedro 761 20 20 15

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.