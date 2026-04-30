Surpresa! Há um novo leque de nomeados. E já pode votar para salvar

A tensão volta a subir na casa do Secret Story - Desafio Final com a revelação do novo leque de nomeados desta semana, numa altura em que o jogo já começa a aquecer.
No Especial desta quinta-feira dia 30 de abril, Diana Dora acabou por abandonar a casa, após não conquistar a preferência do público.
Logo a seguir, os concorrentes foram submetidos a uma nova ronda de nomeações. Assim, e depois de todas as decisões, estão agora em risco de abandonar a casa: Afonso, Juliana e Marisa Susana.
E já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:
AFONSO – 761 20 20 01
JULIANA – 761 20 20 10
MARISA SUSANA – 761 20 20 14