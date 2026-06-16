Cada vez mais perto da meta: Descubra quem foi o primeiro salvo destas nomeações

No Secret Story – Desafio Final, a tensão das nomeações subiu de nível na emissão do Especial - Desafio final, com a revelação do primeiro concorrente a ser salvo pelo público.

Depois de dias marcados por discussões, estratégias e acusações entre os nomeados, a casa ficou em silêncio no momento decisivo em que Cristina Ferreira anunciou o primeiro resultado da noite. Entre olhares tensos e nervos à flor da pele, o primeiro nome a ser chamado para ficar na casa foi Pedro Jorge, que reagiu com visível alívio ao perceber que continua em jogo.

A salvação não passou despercebida aos restantes concorrentes, que acompanharam o momento e tentaram perceber a leitura estratégica do resultado. Para alguns, a decisão do público começa a revelar tendências claras nesta fase do jogo, onde cada voto pode ser decisivo.