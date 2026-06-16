Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

22:40
Discussão ao rubro. Leandro e Pedro Jorge passam-se e a conversa sobe de tom - Big Brother
04:13

Discussão ao rubro. Leandro e Pedro Jorge passam-se e a conversa sobe de tom

22:38
Cada vez mais perto da meta: Descubra quem foi o primeiro salvo destas nomeações - Big Brother

Cada vez mais perto da meta: Descubra quem foi o primeiro salvo destas nomeações

22:33
Pedro Jorge é o primeiro concorrente salvo e os colegas reagem de imediato. Veja tudo - Big Brother
03:56

Pedro Jorge é o primeiro concorrente salvo e os colegas reagem de imediato. Veja tudo

22:28
Noite de salvação na casa. Com 46% dos votos, este é o primeiro concorrente salvo esta semana - Big Brother
01:09

Noite de salvação na casa. Com 46% dos votos, este é o primeiro concorrente salvo esta semana

22:27
João Ricardo perde a paciência com Leandro e a discussão sobe de tom: «Eu tenho vergonha...» - Big Brother
03:28

João Ricardo perde a paciência com Leandro e a discussão sobe de tom: «Eu tenho vergonha...»

22:24
Leandro dedica canção provocadora a Marisa Susana e as reações não se fizeram esperar: «Aprendeu com o...» - Big Brother
03:06

Leandro dedica canção provocadora a Marisa Susana e as reações não se fizeram esperar: «Aprendeu com o...»

22:21
Afinal, Leandro é ou não forçado? João Ricardo responde e a afirmação pode surpreender - Big Brother
04:16

Afinal, Leandro é ou não forçado? João Ricardo responde e a afirmação pode surpreender

22:12
Clima de tensão: Pedro Jorge fala nas filhas de Bruno e o concorrente reage sem rodeios: «Já te disse...» - Big Brother
06:15

Clima de tensão: Pedro Jorge fala nas filhas de Bruno e o concorrente reage sem rodeios: «Já te disse...»

22:05
Isolado e sem cumprir os deveres. Bruno tem mudança de postura e Pedro Jorge compara ao Secret Story 9 - Big Brother
03:35

Isolado e sem cumprir os deveres. Bruno tem mudança de postura e Pedro Jorge compara ao Secret Story 9

20:00
«O tombo vai ser grande»: Pedro Jorge e Leandro em bate-boca aceso - Big Brother
03:57

«O tombo vai ser grande»: Pedro Jorge e Leandro em bate-boca aceso

19:50
Choque na casa: Marisa abre o cofre e a reação de Pedro não passa despercebida - Big Brother
04:06

Choque na casa: Marisa abre o cofre e a reação de Pedro não passa despercebida

19:50
Pedro reage com ironia após ataque de Leandro: “Afinal tem coragem” - Big Brother
03:13

Pedro reage com ironia após ataque de Leandro: “Afinal tem coragem”

19:38
«Farinha do mesmo saco!»: Bruno ataca Pedro e Marisa Susana mostra-se sem filtros - Big Brother
04:58

«Farinha do mesmo saco!»: Bruno ataca Pedro e Marisa Susana mostra-se sem filtros

19:13
Pedro acusa João Ricardo de fazer das mulheres “troféus” e gera onda de revolta - Big Brother
02:52

Pedro acusa João Ricardo de fazer das mulheres “troféus” e gera onda de revolta

18:57
Sara e Leandro em guerra aberta: "não gosto" dispara acusações e jogo vira palco de incoerências: «Não há hipótese» - Big Brother
04:39

Sara e Leandro em guerra aberta: "não gosto" dispara acusações e jogo vira palco de incoerências: «Não há hipótese»

18:42
Marisa abre guerra na casa e picardia sobe de tom com ameaças de corte dentro e fora do jogo - Big Brother
05:49

Marisa abre guerra na casa e picardia sobe de tom com ameaças de corte dentro e fora do jogo

18:33
«Ele é massacrador»: Quando o assunto é João Ricardo, amigos de Sara opinam - Big Brother
01:57

«Ele é massacrador»: Quando o assunto é João Ricardo, amigos de Sara opinam

18:25
A ferver: Sara pede respeito, Pedro reage com provocação e o clima aquece - Big Brother
03:33

A ferver: Sara pede respeito, Pedro reage com provocação e o clima aquece

18:04
Marisa Susana acusa Bruno Simão de ficar na casa por causa do "padrinho" e o concorrente responde À letra - Big Brother
04:27

Marisa Susana acusa Bruno Simão de ficar na casa por causa do "padrinho" e o concorrente responde À letra

18:00
Liliana e Fábio esclarecem tudo sobre o apoio a Marisa Susana e revelam quem é o “padrinho” da concorrente - Big Brother

Liliana e Fábio esclarecem tudo sobre o apoio a Marisa Susana e revelam quem é o “padrinho” da concorrente

17:55
Não há volta a dar: Relação de Pedro Jorge e Leandro confrontam-se e nada fica por dizer - Big Brother
05:32

Não há volta a dar: Relação de Pedro Jorge e Leandro confrontam-se e nada fica por dizer

16:16
Sara questiona Bruno sobre a mudança de comportamento de Pedro Jorge - Big Brother
08:24

Sara questiona Bruno sobre a mudança de comportamento de Pedro Jorge

15:44
Emocionante. Sara escreve uma mensagem para o filho e deixa Pedro Jorge sem palavras - Big Brother
02:11

Emocionante. Sara escreve uma mensagem para o filho e deixa Pedro Jorge sem palavras

15:14
João Ricardo arrasa Pedro Jorge: «Como é que um vencedor de um programa...» - Big Brother
05:09

João Ricardo arrasa Pedro Jorge: «Como é que um vencedor de um programa...»

15:05
É o tema do momento e já está viral. Fora do Desafio Final, ex-concorrentes entram em 'guerra' por causa de Pedro Jorge - Big Brother

É o tema do momento e já está viral. Fora do Desafio Final, ex-concorrentes entram em 'guerra' por causa de Pedro Jorge

Acompanhe ao minuto

Cada vez mais perto da meta: Descubra quem foi o primeiro salvo destas nomeações

Cada vez mais perto da meta: Descubra quem foi o primeiro salvo destas nomeações - Big Brother

A primeira salvação fruto das nomeações trouxe tensão e surpresa à casa, num momento decisivo que começou a definir o rumo desta semana no jogo.

No Secret Story – Desafio Final, a tensão das nomeações subiu de nível na emissão do Especial - Desafio final, com a revelação do primeiro concorrente a ser salvo pelo público.

Depois de dias marcados por discussões, estratégias e acusações entre os nomeados, a casa ficou em silêncio no momento decisivo em que Cristina Ferreira anunciou o primeiro resultado da noite. Entre olhares tensos e nervos à flor da pele, o primeiro nome a ser chamado para ficar na casa foi Pedro Jorge, que reagiu com visível alívio ao perceber que continua em jogo.

A salvação não passou despercebida aos restantes concorrentes, que acompanharam o momento e tentaram perceber a leitura estratégica do resultado. Para alguns, a decisão do público começa a revelar tendências claras nesta fase do jogo, onde cada voto pode ser decisivo.

Veja o momento da salvação:

Relacionados

O verniz estalou. Afonso Leitão apresenta queixa contra Catarina Miranda e leva a ex-namorada à justiça

Guerra aberta? Marisa Pires lança farpa a Marcia Soares e a resposta deixa todos de queixo caído

De quase noivo a uma alcunha polémica: Catarina Miranda choca ao criar nome para Afonso Leitão
Temas: Nomeados Salvo

Mais Vistos

Elegante e fresco: A enfermeira Catarina encontrou o vestido que vai querer usar em todos os eventos deste verão

Elegante e fresco: A enfermeira Catarina encontrou o vestido que vai querer usar em todos os eventos deste verão

Ontem às 17:08
O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens 

O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens 

1 jun, 10:01
De quase noivo a uma alcunha polémica: Catarina Miranda choca ao criar nome para Afonso Leitão

De quase noivo a uma alcunha polémica: Catarina Miranda choca ao criar nome para Afonso Leitão

Ontem às 10:45
Liliana e Fábio esclarecem tudo sobre o apoio a Marisa Susana e revelam quem é o “padrinho” da concorrente

Liliana e Fábio esclarecem tudo sobre o apoio a Marisa Susana e revelam quem é o “padrinho” da concorrente

Ontem às 18:00
Cada vez mais perto da meta: Descubra quem foi o primeiro salvo destas nomeações

Cada vez mais perto da meta: Descubra quem foi o primeiro salvo destas nomeações

Há 3h e 23min
Ver Mais

Notícias

Cada vez mais perto da meta: Descubra quem foi o primeiro salvo destas nomeações

Cada vez mais perto da meta: Descubra quem foi o primeiro salvo destas nomeações

Há 3h e 23min
O verniz estalou. Afonso Leitão apresenta queixa contra Catarina Miranda e leva a ex-namorada à justiça

O verniz estalou. Afonso Leitão apresenta queixa contra Catarina Miranda e leva a ex-namorada à justiça

Ontem às 19:21
O segredo infalível de Cristina Ferreira para manter o corpo esculpido e a mente sã

O segredo infalível de Cristina Ferreira para manter o corpo esculpido e a mente sã

Ontem às 18:29
Liliana e Fábio esclarecem tudo sobre o apoio a Marisa Susana e revelam quem é o “padrinho” da concorrente

Liliana e Fábio esclarecem tudo sobre o apoio a Marisa Susana e revelam quem é o “padrinho” da concorrente

Ontem às 18:00
Guerra aberta? Marisa Pires lança farpa a Marcia Soares e a resposta deixa todos de queixo caído

Guerra aberta? Marisa Pires lança farpa a Marcia Soares e a resposta deixa todos de queixo caído

Ontem às 17:29
Ver Mais Notícias

Opinião

Inês Morais toma posição em relação a João Ricardo: «Até parece que eu aplaudo tudo o que ele faz»

Inês Morais toma posição em relação a João Ricardo: «Até parece que eu aplaudo tudo o que ele faz»

Ontem às 01:12
«Criou sentimentos»: Jéssica Jeremias acredita que João Ricardo sente algo por Sara

«Criou sentimentos»: Jéssica Jeremias acredita que João Ricardo sente algo por Sara

12 jun, 19:44
Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»

Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»

12 jun, 01:30
Surpreendente. Marcelo Palma faz comentário inesperado sobre a expulsão de Afonso

Surpreendente. Marcelo Palma faz comentário inesperado sobre a expulsão de Afonso

12 jun, 00:30
Marcia Soares comenta relação de João Ricardo e Sara e lança farpa a Nufla. E envolve Pedro Jorge

Marcia Soares comenta relação de João Ricardo e Sara e lança farpa a Nufla. E envolve Pedro Jorge

11 jun, 18:29
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda
02:11

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda

Ontem às 01:35
Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»
01:46

Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»

12 jun, 01:30
Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico
02:15

Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico

8 jun, 19:10
Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»
02:15

Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»

8 jun, 19:00
Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»
03:14

Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»

8 jun, 18:19
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

O verniz estalou. Afonso Leitão apresenta queixa contra Catarina Miranda e leva a ex-namorada à justiça

O verniz estalou. Afonso Leitão apresenta queixa contra Catarina Miranda e leva a ex-namorada à justiça

Ontem às 19:21
O segredo infalível de Cristina Ferreira para manter o corpo esculpido e a mente sã

O segredo infalível de Cristina Ferreira para manter o corpo esculpido e a mente sã

Ontem às 18:29
Guerra aberta? Marisa Pires lança farpa a Marcia Soares e a resposta deixa todos de queixo caído

Guerra aberta? Marisa Pires lança farpa a Marcia Soares e a resposta deixa todos de queixo caído

Ontem às 17:29
Crise na relação? Liliana e Fábio quebram o silêncio e as declarações vão surpreendê-lo

Crise na relação? Liliana e Fábio quebram o silêncio e as declarações vão surpreendê-lo

Ontem às 17:08
Terminou a relação com um ex-concorrente e agora surge em casamento, mais sexy do que nunca

Terminou a relação com um ex-concorrente e agora surge em casamento, mais sexy do que nunca

Ontem às 10:25
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Discussão ao rubro. Leandro e Pedro Jorge passam-se e a conversa sobe de tom
04:13

Discussão ao rubro. Leandro e Pedro Jorge passam-se e a conversa sobe de tom

Há 3h e 21min
Pedro Jorge é o primeiro concorrente salvo e os colegas reagem de imediato. Veja tudo
03:56

Pedro Jorge é o primeiro concorrente salvo e os colegas reagem de imediato. Veja tudo

Há 3h e 28min
Noite de salvação na casa. Com 46% dos votos, este é o primeiro concorrente salvo esta semana
01:09

Noite de salvação na casa. Com 46% dos votos, este é o primeiro concorrente salvo esta semana

Há 3h e 33min
João Ricardo perde a paciência com Leandro e a discussão sobe de tom: «Eu tenho vergonha...»
03:28

João Ricardo perde a paciência com Leandro e a discussão sobe de tom: «Eu tenho vergonha...»

Há 3h e 34min
Leandro dedica canção provocadora a Marisa Susana e as reações não se fizeram esperar: «Aprendeu com o...»
03:06

Leandro dedica canção provocadora a Marisa Susana e as reações não se fizeram esperar: «Aprendeu com o...»

Há 3h e 37min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Sangue, suor e lágrimas": Jéssica Vieira enaltece apoio do namorado em momento especial

"Sangue, suor e lágrimas": Jéssica Vieira enaltece apoio do namorado em momento especial

Ontem às 21:29
Ana Barbosa faz confidência sobre característica da filha: "Não é como as outras crianças"

Ana Barbosa faz confidência sobre característica da filha: "Não é como as outras crianças"

Ontem às 20:19
Já sabia? Além de ser cantora, Bruna tem outra profissão: "Não é fácil conciliar"

Já sabia? Além de ser cantora, Bruna tem outra profissão: "Não é fácil conciliar"

Ontem às 19:42
"Diamante por lapidar": Bruna fala sobre conhecido rosto... e faz emotiva declaração de amor!

"Diamante por lapidar": Bruna fala sobre conhecido rosto... e faz emotiva declaração de amor!

Ontem às 19:19
Vem aí novidade: Ana Duarte prepara surpresa... ainda para este mês!

Vem aí novidade: Ana Duarte prepara surpresa... ainda para este mês!

Ontem às 18:02
Ver Mais Outros Sites