Concorrentes tiveram de escolher um dos nomeados! Saiba o porquê e fique a conhecer quem vai a nomeações esta semana

No Especial do Secret Story - Casa dos Segredos, com Cristina Ferreira, os concorrentes foram surpreendidos com uma empate nas nomeações! Leo, Marcelo e Renata receberam o mesmo número de votos e, por isso, o grupo todo foi desafiado a escolher um deles, para ficar nomeado.

Todos deram um nome, mas no final, Marcelo foi o que mais votos recebeu nesta ronda, juntando-se assim a Margarida, Maycon, Heitor e Rita. São, por isso, cinco os concorrentes que estão em risco de expulsão esta semana.

Recorde aqui, o momento das nomeações na gala de ontem, para perceber quem nomeou quem:

Recorde que, na gala do Secret Story - Casa dos Segredos, os concorrentes foram desafiados pela Voz a escolherem, num grupo, quem dá tudo ao jogo e, no outro, quem não está a dar nada. João Ricardo foi eleito o que mais está a jogar no seu grupo, recebendo uma imunidade. Margarida foi apontada pelo seu grupo como a que dá menos, recebendo uma nomeação direta.