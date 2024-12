Na gala deste domingo do Secret Story - Casa dos Segredos, assistimos a mais uma ronda de nomeações e hoje, segunda-feira dia 9 de dezembro de 2024, no Especial com Cristina Ferreira, ficamos a conhecer o total de votos que cada um recebeu, apurando assim os concorrentes que ficam nomeados esta semana.

Quatro são os nomes em que pode VOTAR PARA SALVAR :

DIOGO ALEXANDRE – 761 20 20 05

GONÇALO – 761 20 20 07

MARCELO – 761 20 20 14

MAYCON – 761 20 20 17