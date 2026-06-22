Está decidido: estes são os novos nomeados do "Secret Story — Desafio Final"

A gala deste domingo do "Secret Story — Desafio Final" ficou marcada por mais uma ronda de nomeações, numa noite decisiva para o futuro dos concorrentes em jogo.

Depois de conhecidas as decisões dentro da casa, ficaram definidos os participantes que passam a estar em risco de abandonar o reality show da TVI na próxima expulsão.

Os concorrentes nomeados desta semana são Pedro Jorge, Sara e João Ricardo, que ficam agora dependentes da votação do público para garantirem a permanência na competição.

Ao longo da emissão, a tensão foi crescendo entre os habitantes da casa, conscientes da importância desta fase do jogo, cada vez mais próxima da grande final.

Com as nomeações fechadas, cabe agora aos portugueses decidir qual dos concorrentes merece continuar na luta pelo prémio final e quem verá o seu percurso chegar ao fim.