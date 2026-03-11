Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Ao Minuto

23:15
23:15
Nomeações a ferver! Estes são os cinco concorrentes em risco de expulsão - Big Brother

Nomeações a ferver! Estes são os cinco concorrentes em risco de expulsão

22:50
22:50
Após o Especial, Jéssica repreende Diogo: «Tu não aprendes pois não?» - Big Brother
01:52

Após o Especial, Jéssica repreende Diogo: «Tu não aprendes pois não?»

22:30
22:30
A pergunta que não quer calar: Quem é a namorada de Diogo? Suspeitas estão entre Sara, Ariana e Eva - Big Brother
05:28

A pergunta que não quer calar: Quem é a namorada de Diogo? Suspeitas estão entre Sara, Ariana e Eva

22:30
22:30
O privilégio não é só a imunidade: Voz oferece recompensa de peso a quem teve um bom desempenho na prova - Big Brother
02:11

O privilégio não é só a imunidade: Voz oferece recompensa de peso a quem teve um bom desempenho na prova

22:27
22:27
Nomeações feitas, votações abertas: Estes são os concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo - Big Brother
01:54

Nomeações feitas, votações abertas: Estes são os concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo

22:27
22:27
Concorrentes são confrontados com imagens escaldantes e Hugo e Sara têm os holofotes virados para eles - Big Brother
11:26

Concorrentes são confrontados com imagens escaldantes e Hugo e Sara têm os holofotes virados para eles

22:23
22:23
Choque total! João acerta em cheio no segredo de Diogo e há uma reação que não passou despercebida - Big Brother

Choque total! João acerta em cheio no segredo de Diogo e há uma reação que não passou despercebida

22:22
22:22
O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento - Big Brother

O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

22:15
22:15
João acerta em cheio no segredo de Diogo e estas são as reações inéditas dos concorrentes - Big Brother
07:33

João acerta em cheio no segredo de Diogo e estas são as reações inéditas dos concorrentes

22:14
22:14
Botão dos segredos ecoa e desta vez é João quem tenta a sorte: «O Diogo tem a namorada na casa» - Big Brother
07:33

Botão dos segredos ecoa e desta vez é João quem tenta a sorte: «O Diogo tem a namorada na casa»

22:05
22:05
Após castigo da Voz: Estes são os concorrentes mais próximos da saída no próximo domingo - Big Brother
07:09

Após castigo da Voz: Estes são os concorrentes mais próximos da saída no próximo domingo

22:05
22:05
Estes são os concorrentes mais nomeados pelos colegas: Será que vai haver uma reviravolta? - Big Brother
01:28

Estes são os concorrentes mais nomeados pelos colegas: Será que vai haver uma reviravolta?

21:56
21:56
Prova de resistência dá imunidade a vários concorrentes: saiba quem foram os sortudos - Big Brother
04:09

Prova de resistência dá imunidade a vários concorrentes: saiba quem foram os sortudos

21:51
21:51
Cansados e a ansiar pelo fim: Prova de resistência terminada. Será que tiveram sucesso? - Big Brother
01:11

Cansados e a ansiar pelo fim: Prova de resistência terminada. Será que tiveram sucesso?

21:26
21:26
Catarina e Norberto já não escondem o sentimento e declaram-se um ao outro - Big Brother
01:32

Catarina e Norberto já não escondem o sentimento e declaram-se um ao outro

20:16
20:16
«Eu gostava de ser nomeado»: João expõe estratégia a Diogo e Liliana - Big Brother
01:37

«Eu gostava de ser nomeado»: João expõe estratégia a Diogo e Liliana

19:52
19:52
O clima aquece e a Voz pede para fazerem o «sinal de consentimento»: Afinal, qual casal está ao rubro? - Big Brother
02:06

O clima aquece e a Voz pede para fazerem o «sinal de consentimento»: Afinal, qual casal está ao rubro?

19:49
19:49
A ferver. Jéssica perde a paciência com Hugo durante a prova: «Isto é privação de sono (...) Aquele desgraçado» - Big Brother
05:50

A ferver. Jéssica perde a paciência com Hugo durante a prova: «Isto é privação de sono (...) Aquele desgraçado»

19:42
19:42
Diogo na mira dos colegas por desleixe na prova de resistência: «O pior é não assumir» - Big Brother
03:43

Diogo na mira dos colegas por desleixe na prova de resistência: «O pior é não assumir»

19:36
19:36
Luzia dá apoio a Norberto por achar que o concorrente é irmão de Diana Dora: «Vocês fazem-me muito lembrar...» - Big Brother
03:49

Luzia dá apoio a Norberto por achar que o concorrente é irmão de Diana Dora: «Vocês fazem-me muito lembrar...»

19:35
19:35
Sara fica cabisbaixa e isola-se do grupo. O motivo está relacionado com Hugo - Big Brother
03:49

Sara fica cabisbaixa e isola-se do grupo. O motivo está relacionado com Hugo

19:29
19:29
Posicionamento de Eva é posto em causa e cria mau estar na relação com Diogo - Big Brother
03:19

Posicionamento de Eva é posto em causa e cria mau estar na relação com Diogo

19:23
19:23
Liliana exalta-se e acusa o grupo dos fortes de atuarem em «matilha» - Big Brother
04:46

Liliana exalta-se e acusa o grupo dos fortes de atuarem em «matilha»

19:16
19:16
Catarina furiosa com os seus aliados: «Não estou para aturar estes...» - Big Brother
03:47

Catarina furiosa com os seus aliados: «Não estou para aturar estes...»

19:10
19:10
Hélder e Sara entram em despique por causa da divisão de grupos: «Uma maçã podre apodrece as outras» - Big Brother
03:52

Hélder e Sara entram em despique por causa da divisão de grupos: «Uma maçã podre apodrece as outras»

Acompanhe ao minuto

Nomeações a ferver! Estes são os cinco concorrentes em risco de expulsão

Nomeações a ferver! Estes são os cinco concorrentes em risco de expulsão - Big Brother

Fique a conhecer os nomeados que saíram do intenso Especial do Secret Story 10, desta quarta-feira.

O Especial desta quarta-feira, 11 de março, com Cristina Ferreira, trouxe novas decisões importantes para o jogo do Secret Story 10. Depois da expulsão inesperada de Diana Dora na terça-feira, 10, os concorrentes tiveram de nomear novamente e há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. 

Os nomeados são Catarina, Diogo, Hugo, Ricardo João e Sara. Se quiser salvar o seu favorito, deve votar nele através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.

Vote para salvar:

CATARINA – 761 20 20 04

DIOGO – 761 20 20 06

HUGO – 761 20 20 09

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

SARA – 761 20 20 18

Pode ver aqui o momento das nomeações:

Choque total! João acerta em cheio no segredo de Diogo e há uma reação que não passou despercebida

No Especial do Secret Story 10 desta quarta-feira, 11 de março, os alarmes soaram e João decidiu carregar no botão dos segredos. O concorrente acertou no segredo de Diogo, «A minha namorada está na casa», e as reações foram surpreendentes.

Veja aqui as imagens completas:

Depois de uma tarde cheia de argumentações sobre esta teoria, João decidiu seguir em frente e foi registar a intenção de desvendar o segredo de Diogo. As desconfianças começaram desde o primeiro dia. O concorrente revelou, numa conversa com Sara e Jéssica, que suspeitou que o colega teria alguém dentro da casa assim que foi descoberta a missão com que Ariana entrou, de fingir que conhecia Diogo cá fora.

João ganhou mais certezas quando Hugo assumiu que tinha interesse em Eva e esta recuou na aproximação ao concorrente, com quem tinha uma relação de grande cumplicidade.

Pode ver aqui o vídeo do momento da revelação de João:

Percorra a nossa galeria e veja todas as reações da casa à descoberta do segredo de Diogo

Lençóis a ondular e um sinal de consentimento: As imagens exclusivas da noite escaldante destes concorrentes
00:55

Lençóis a ondular e um sinal de consentimento: As imagens exclusivas da noite escaldante destes concorrentes

Ontem às 19:05
1ª Companhia. Emocionado, Instrutor Marques mostra carta pessoal: «Sorriso fácil, lágrima genuína»

1ª Companhia. Emocionado, Instrutor Marques mostra carta pessoal: «Sorriso fácil, lágrima genuína»

Ontem às 11:03
O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

Há 1h e 47min
Segredo de Diogo poderá estar por horas. João já registou e não tem dúvidas: ele é namorado de Eva

Segredo de Diogo poderá estar por horas. João já registou e não tem dúvidas: ele é namorado de Eva

Ontem às 18:27
Mais um botão dos segredos! Casa virada do avesso após Hélder carregar em teoria bombástica
03:07

Mais um botão dos segredos! Casa virada do avesso após Hélder carregar em teoria bombástica

Ontem às 17:44
