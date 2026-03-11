Nomeações a ferver! Estes são os cinco concorrentes em risco de expulsão

O Especial desta quarta-feira, 11 de março, com Cristina Ferreira, trouxe novas decisões importantes para o jogo do Secret Story 10. Depois da expulsão inesperada de Diana Dora na terça-feira, 10, os concorrentes tiveram de nomear novamente e há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo.

Os nomeados são Catarina, Diogo, Hugo, Ricardo João e Sara. Se quiser salvar o seu favorito, deve votar nele através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.

No Especial do Secret Story 10 desta quarta-feira, 11 de março, os alarmes soaram e João decidiu carregar no botão dos segredos. O concorrente acertou no segredo de Diogo, «A minha namorada está na casa», e as reações foram surpreendentes.

Depois de uma tarde cheia de argumentações sobre esta teoria, João decidiu seguir em frente e foi registar a intenção de desvendar o segredo de Diogo. As desconfianças começaram desde o primeiro dia. O concorrente revelou, numa conversa com Sara e Jéssica, que suspeitou que o colega teria alguém dentro da casa assim que foi descoberta a missão com que Ariana entrou, de fingir que conhecia Diogo cá fora.

João ganhou mais certezas quando Hugo assumiu que tinha interesse em Eva e esta recuou na aproximação ao concorrente, com quem tinha uma relação de grande cumplicidade.

