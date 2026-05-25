Bronca na gala. As imagens exclusivas do confronto entre Norberto e Catarina Miranda na plateia 

As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda

A gala deste domingo do Secret Story – Desafio Final ficou marcada por momentos de tensão na plateia, protagonizados por Norberto, namorado da concorrente Catarina Quintas, e Catarina Miranda. As imagens não foram totalmente percetíveis para quem assistia em casa, mas o ambiente aqueceu após um comentário polémico da ribatejana sobre a prestação de Catarina dentro da casa.

Tudo começou logo no início da emissão, quando Afonso Leitão foi salvo da expulsão. Chamada a comentar o jogo, Catarina Miranda não poupou críticas à concorrente:

“Acho que a Catarina não está lá a fazer nada, não acrescentou nada ao jogo e acho que ela até devia pagar à produção o cachê que lhe pagaram, porque não acrescentou nada. É a minha opinião”, afirmou, em direto.

As declarações acabaram por gerar desconforto na plateia, sobretudo junto de Norberto, namorado de Catarina Quintas, que não escondeu o incómodo.

O clima tornou-se ainda mais tenso mais tarde, quando Catarina Quintas acabou por escapar à expulsão, conquistando 49% dos votos do público. Nesse momento, Norberto mostrou-se visivelmente exaltado, levantando-se do lugar e reagindo às palavras de Catarina Miranda.

Veja as imagens no vídeo.