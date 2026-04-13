Catarina e Norberto assumem que estão juntos com beijos à frente e atrás das câmaras. Este foi o momento de bastidores que ainda não viu

A gala do Secret Story 10, deste domingo, 12 de abril, ficou marcada por um momento inesperado e cheio de emoção logo nos primeiros minutos.

Ao olhar para a bancada de ex-concorrentes, Cristina Ferreira reparou num detalhe que não lhe escapou: Catarina e Norberto estavam sentados «lado a lado». Curiosa, a apresentadora não perdeu tempo e lançou a pergunta que muitos já faziam: «Já conversaram? Já se beijaram?».

A resposta surgiu de imediato e em direto. Norberto inclinou-se e beijou Catarina na boca, confirmando assim que estão juntos depois da participação no reality show da TVI.

Mais tarde, já nas redes sociais, o casal voltou a assumir a relação. Partilharam uma fotografia onde surgem novamente aos beijos, acompanhada de uma legenda cúmplice: «Se isto é só o começo… imagina o resto». Veja aqui.

Depois de semanas de especulação, fica assim confirmada uma das relações que mais curiosidade despertou entre os fãs do programa.