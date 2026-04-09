Catarina e Norberto: Há futuro? A ex-concorrente deixou uma resposta enigmática: «Tudo a ser vivido com...»

Catarina decidiu responder a várias questões dos seguidores no Instagram e um dos assuntos inevitáveis acabou por vir à tona, a relação com Norberto.

Recorde-se de que os dois se aproximaram dentro da casa, mas a relação acabou por não evoluir, muito por causa de um segredo que marcou o percurso da jovem no jogo.

Durante a sua participação no Secret Story 10, Catarina escondia o facto de já se ter envolvido com João, algo que nunca revelou a Norberto na altura, precisamente por fazer parte do segredo «um concorrente da casa partiu-me o coração».

Quando a verdade veio ao de cima, Norberto não reagiu da melhor forma, o que acabou por comprometer qualquer hipótese de a relação avançar fora da casa.

Agora, confrontada novamente com o tema, Catarina optou por uma resposta curta, mas esclarecedora. «Respeito e a cabeça no lugar. Quando fizer sentido, vocês vão acabar de saber», escreveu, deixando no ar que poderá haver mais por revelar no futuro.

O outro lado: Norberto faz revelação sobre o que aconteceu após a sua saída

O ex-concorrente esteve no programa Dois às 10, à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, e confirmou que voltou a falar com a antiga colega de jogo.

Segundo revelou, foi Catarina quem deu o primeiro passo para retomar o contacto. Atualmente no Brasil, a ex-concorrente decidiu enviar-lhe uma mensagem que marcou o início desta nova fase. Ficou pendente entre os dois, segundo contou Norberto, uma conversa sincera em privado, para deixar tudo esclarecido.

Dentro da casa, os dois ex-concorrentes aproximaram-se e chegaram a beijar-se. Quando soube que Catarina e João já se conheciam cá de fora e que já se tinham envolvido, Norberto sentiu-se traído pelas palavras da ex-colega. E afirmou que "não queria mais nada com ela".

Cláudio Ramos decidiu confrontar o convidado, relativamente a esta postura: «Pediste-lhe desculpa?» Afinal de contas, Catarina não podia revelar o seu segredo a Norberto («Um concorrente da casa partiu-me o coração»).

Com o jogo terminado e longe das câmaras, o ex-concorrente não esconde que o futuro ainda está em aberto. O reencontro entre os dois pode acontecer em breve e a expectativa é evidente. «O amor é uma coisa que se cultiva», afirmou.

Veja o momento aqui: