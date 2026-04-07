Como está a relação com Catarina? Norberto faz revelação sobre o que aconteceu após a sua saída

A participação de Norberto no Secret Story 10 chegou ao fim, mas a história com Catarina pode ainda não ter conhecido o seu último capítulo. O ex-concorrente esteve no programa Dois às 10, à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, e confirmou que voltou a falar com a antiga colega de jogo.

Segundo revelou, foi Catarina quem deu o primeiro passo para retomar o contacto. Atualmente no Brasil, a ex-concorrente decidiu enviar-lhe uma mensagem que marcou o início desta nova fase. Ficou pendente entre os dois, segundo contou Norberto, uma conversa sincera em privado, para deixar tudo esclarecido.

Dentro da casa, os dois ex-concorrentes aproximaram-se e chegaram a beijar-se durante a noite, debaixo dos lençóis. Quando soube que Catarina e João já se conheciam cá de fora e que já se tinham envolvido, Norberto sentiu-se traído pelas palavras da ex-colega.

Cláudio Ramos decidiu confrontar o convidado, relativamente a esta postura: «Pediste-lhe desculpa?» Afinal de contas, Catarina não podia revelar o seu segredo a Norberto («Um concorrente da casa partiu-me o coração»).

Com o jogo terminado e longe das câmaras, o ex-concorrente não esconde que o futuro ainda está em aberto. O reencontro entre os dois pode acontecer em breve e a expectativa é evidente. «O amor é uma coisa que se cultiva», afirmou.

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