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Pedido de namoro à vista? Norberto faz promessa sobre Catarina: «Não percam a gala»

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A promessa de novidades e o tom das declarações deixam antever que Norberto poderá dar um passo em frente e oficializar a relação com Catarina em direto já no próximo domingo.

Norberto poderá estar prestes a surpreender Catarina com um pedido de namoro já na próxima gala, deixando no ar essa possibilidade com as suas recentes declarações no Secret Story 10.

O ex-concorrente esteve a comentar o diário esta quinta-feira, 9 de abril, e acabou por falar inevitavelmente da relação com Catarina, que começou dentro da casa mais vigiada do país.

Norberto começou por assumir: «Eu gosto da Catarina», revelando ainda: «Estivemos ontem juntos por acaso»«Fiquei um bocado chateado por ela ter jurado por quem jurou [que não se tinha envolvido com ninguém casa], porque eu não iria carregar no segredo dela. Mas falámos e está tudo bem», adiantou.

A terminar, Norberto declarou-se a Catarina: «Eu sempre disse a toda a gente, o meu coração pertence a uma pessoa lá fora, mesmo quando disse que não queria saber dela. Ou seja, o meu coração estava entregue à Catarina».

«Eu vou dizer em exclusivo ao Nuno mas não percam a gala de domingo (…) De facto é uma mulher excecional, cheia de valores e no domingo haverá novos episódios», revelou, deixando assim todos em choque e expectantes para domingo.

Reality em direto?
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