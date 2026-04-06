Incoerências no jogo? Norberto é confrontado com duras críticas após sair do Secret Story

No passado domingo, dia 5, Norberto foi expulso do Secret Story 10, depois de reunir menos votos dos espectadores para se manter na casa, num duelo com Liliana.

Após a saída do reality show da TVI, o ex-concorrente foi alvo de críticas por parte de Flávio Furtado. «Não achei piada quando levas uns amassos numa determinada noite e depois vais contar... E não é só contar. Se fosse uma mulher a fazer aquilo, as pessoas diziam que ela era uma safada. Vindo de um homem, acham muito bonito. Eu não achei», começou por afirmar.

O comentador prosseguiu, referindo-se a Catarina Quintas: «E não é simpático dizer que depois não queres alguém, depois de a ter beijado...».