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Norberto carrega no botão dos segredos e a Casa treme. Um dos maiores mistérios perto da verdade

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Parecia um momento decisivo, mas acabou em reviravolta. Norberto tentou desvendar o segredo de Hélder no Secret Story, mas falhou.

O jogo dos segredos voltou a dar que falar durante o “Última Hora” do Secret Story. Determinado a avançar, Norberto mostrou confiança e decidiu tentar descobrir o segredo de Hélder, baseando-se em pistas que considerou evidentes.

Sem hesitar, lançou a sua teoria: «Fiz uma intervenção cirúrgica à córnea. Tem uns olhos lindíssimos».

O concorrente explicou ainda o raciocínio por detrás da aposta, apontando para uma pista que associou diretamente ao colega: «Há uma pista que vejo muito relacionada a ti, que é a pista do olho (...) acho que a tua intervenção à córnea pode vir daí ou de um acidente. Ou para embelezar mais a tua face».

Hélder ainda tentou defender-se e baralhar o jogo, mas acabou por ver o seu nome no centro das atenções. No entanto, o desfecho não foi o esperado.

Apesar da convicção, Norberto não acertou no segredo. Existe, de facto, um concorrente que guarda um segredo ligado aos olhos, mas com uma revelação diferente: «Mudei a cor dos meus olhos numa operação de risco».

O falhanço deixou a casa em suspenso e levantou ainda mais dúvidas: afinal, quem esconde este segredo?

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