Noite de dupla expulsão! A casa perdeu dois concorrentes na Gala mais fervorosa de sempre

A Gala do Secret Story 10 deste domingo ficou marcada por uma dupla expulsão. Depois da saída de Luzia, que esteve nomeada a semana toda, foi a vez de também Norberto abandonar a casa mais vigiada do país numa votação express que apanhou todos de surpresa.

Depois da primeira expulsão, Cristina Ferreira revelou que Norberto e Liliana iriam a nomeações durante a gala e que um deles abandonaria a Casa dos Segredos, por terem sido considerados as «pontas soltas» desta edição, durante uma dinâmica desta semana.

Norberto foi o menos votado pelo público, com 19%. Liliana foi salva com 81% de votos.

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