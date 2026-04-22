Saiu do Secret Story há pouco tempo e já tem um novo desafio: «Fora da zona de conforto»

Beijos e lençóis a ondular: as imagens da noite caliente de Catarina e Norberto

Numa altura em que o Secret Story 10 se aproxima da reta final, a SELFIE marcou presença na mais recente gala do reality show da TVI, onde esteve à conversa com Norberto Gonçalves.

O ex-concorrente começou por fazer um balanço da experiência no programa apresentado por Cristina Ferreira, garantindo que o impacto na sua vida pessoal foi reduzido. «Acho que continua exatamente tudo igual, exceto o reconhecimento das pessoas na rua», afirmou, em declarações exclusivas.

Ainda assim, Norberto Gonçalves revelou que, no campo profissional, têm surgido novidades. «A nível profissional, também estou a abraçar áreas diferentes. Tenho sido convidado para fazer alguns projetos que estão um bocado fora da minha zona de conforto. Mas tem sido enriquecedor, sem dúvida», destacou.

O namorado de Catarina Quintas admite, assim, que tem aproveitado as oportunidades que surgiram após a sua passagem pelo formato, encarando esta nova fase com entusiasmo.