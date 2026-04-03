Segredo revelado? Ricardo João tenta desvendar o segredo de Norberto e estes concorrentes concordam com a teoria

Beijos e lençóis a ondular: as imagens da noite caliente de Catarina e Norberto

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Esta tarde, Ricardo João carregou no botão dos segredos para tentar desvendar o segredo de Norberto . O concorrente pensa que o segredo de Norberto é «Fui declarado morto».

Ricardo João recebeu um Buzz gratuito depois de Tiago o ter escolhido como o concorrente mais inteligente da casa.

No confessionário, Ricardo João revelou à Voz que acredita que o segredo de Norberto é: «Já fui declarado morto». Mais tarde, já na sala e depois de avançar com a tentativa de desvendar o mistério, o concorrente explicou o raciocínio por detrás da sua aposta.

Segundo Ricardo João, pistas como uma lápide e a tatuagem de Norberto com uma hora: «1:45» levaram-no a considerar que, na sequência de um possível acidente, o colega possa ter sido dado como morto durante esse período de tempo.

Concorrentes como Hugo e Diogo admitiram que a teoria faz sentido e confessaram que também já tinham considerado essa possibilidade para o segredo de Norberto.