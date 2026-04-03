Norberto foi operado ao pénis no dia do apagão: «Existe registo fotográfico»

A noite de 2 de abril trouxe uma das revelações mais surpreendentes desta edição de Secret Story 10. Norberto esteve no confessionário durante o especial conduzido por Cristina Ferreira para revelar ao público um dos segredos mais insólitos do programa: «Fui operado ao pénis no dia do apagão». Apesar da confissão, dentro da casa o mistério mantém-se intacto.

Tudo aconteceu após um momento íntimo que correu mal. Norberto explicou que rebentou o freio durante uma relação sexual, o que originou uma hemorragia significativa e obrigou a uma intervenção médica urgente.

Já no hospital, a situação ganhou contornos ainda mais caricatos. Durante o procedimento, os próprios geradores falharam, deixando a equipa médica sem luz, no dia que ficou conhecido em Portugal como o dia do apagão, a 28 de abril de 2025. Foi então que o concorrente tomou uma decisão improvável: sugeriu que a cirurgia avançasse com recurso à luz de lanternas de telemóveis.

«Estava com muito medo», confessou, revelando ainda que a experiência foi tudo menos confortável: «Estava farto de levar anestesias locais, estava a sentir tudo, ainda para mais naquele sítio».

Mesmo num cenário pouco comum, a operação acabou por ser realizada com sucesso, num momento que o próprio descreve como único. «Fui a primeira pessoa em Portugal a ser operada com lanternas de telemóvel», atirou, entre risos.

Para surpresa de todos, Norberto garantiu ainda que há provas do episódio: «Existe registo fotográfico disto (...) isto foi um momento único», afirmou, arrancando gargalhadas a Cristina Ferreira no confessionário.

Cá fora, o segredo já está revelado e promete continuar a dar que falar. Já dentro da casa, a dúvida mantém-se: quem será o concorrente capaz de descobrir esta história absolutamente improvável?

Veja o momento aqui: