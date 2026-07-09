"Desapareceu" das redes sociais após separação polémica. Meses depois, regressa à vida pública e surge irreconhecível

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

10:40
Afonso Leitão reage aos rumores de aproximação a Sara: “Vou dizer que estamos apaixonados” - Big Brother
04:36

Afonso Leitão reage aos rumores de aproximação a Sara: “Vou dizer que estamos apaixonados”

10:39
Depois da separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão faz revelação: “Estou na casa dos meus pais” - Big Brother
04:49

Depois da separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão faz revelação: “Estou na casa dos meus pais”

10:38
Afonso Leitão faz balanço da sua vida: “Estou a tapar alguns buracos que cavei” - Big Brother
04:49

Afonso Leitão faz balanço da sua vida: “Estou a tapar alguns buracos que cavei”

10:32
Cláudio Ramos elogia atitude de Afonso Leitão com Jéssica Vieira: “Fiquei muito contente” - Big Brother
01:44

Cláudio Ramos elogia atitude de Afonso Leitão com Jéssica Vieira: “Fiquei muito contente”

10:32
Afonso Leitão revela conversa com Marcelo Palma após o “Desafio Final”: “Reconheci” - Big Brother
01:44

Afonso Leitão revela conversa com Marcelo Palma após o “Desafio Final”: “Reconheci”

10:32
“As coisas com ela como é que estão?”: Afonso Leitão fala sobre a relação com Jéssica Vieira - Big Brother
01:44

“As coisas com ela como é que estão?”: Afonso Leitão fala sobre a relação com Jéssica Vieira

10:28
Em direto, Afonso Leitão é surpreendido por pessoa especial: “Para mim, é tudo” - Big Brother
05:20

Em direto, Afonso Leitão é surpreendido por pessoa especial: “Para mim, é tudo”

10:27
Afonso Leitão sobre fase difícil: “Acabei por lidar bem graças à minha mãe” - Big Brother
04:10

Afonso Leitão sobre fase difícil: “Acabei por lidar bem graças à minha mãe”

10:24
Afonso Leitão fala sobre adaptação na sua vida: “Há coisas que podem se evitar” - Big Brother
06:58

Afonso Leitão fala sobre adaptação na sua vida: “Há coisas que podem se evitar”

10:13
Afonso Leitão admite medos: “Tinha muito receio do que as pessoas iam pensar” - Big Brother
01:52

Afonso Leitão admite medos: “Tinha muito receio do que as pessoas iam pensar”

10:13
Afonso Leitão recorda postura do passado: “Eu nem sabia o que estava a fazer” - Big Brother
01:52

Afonso Leitão recorda postura do passado: “Eu nem sabia o que estava a fazer”

19:03
Perdeu mais de 30 mil e ainda revelou plano secreto com Leandro. Assim foi a polémica entrevista a Marisa Susana - Big Brother

Perdeu mais de 30 mil e ainda revelou plano secreto com Leandro. Assim foi a polémica entrevista a Marisa Susana

12:05
Primeira entrevista de Marisa Susana após o quarto lugar no Desafio Final - Veja a conversa completa - Big Brother
35:32

Primeira entrevista de Marisa Susana após o quarto lugar no Desafio Final - Veja a conversa completa

11:55
Marisa Susana pede conversa em privado com Cristina Ferreira - Big Brother
04:11

Marisa Susana pede conversa em privado com Cristina Ferreira

11:54
Marisa Susana abre o coração ao falar dos problemas enfrentados pelo companheiro: "Não está a ser fácil" - Big Brother
04:11

Marisa Susana abre o coração ao falar dos problemas enfrentados pelo companheiro: "Não está a ser fácil"

11:51
Depois do “Desafio Final”, Marisa Susana revela dura realidade: “Perdi tudo” - Big Brother
04:22

Depois do “Desafio Final”, Marisa Susana revela dura realidade: “Perdi tudo”

11:47
Marisa Susana admite surpresa com Pedro Jorge: “Ele contou-me uma coisa que eu nem tinha noção” - Big Brother
04:45

Marisa Susana admite surpresa com Pedro Jorge: “Ele contou-me uma coisa que eu nem tinha noção”

10:49
Francisco Monteiro assume novo amor: “Sinto que, finalmente, encontrei uma pessoa mesmo especial” - Big Brother
01:54

Francisco Monteiro assume novo amor: “Sinto que, finalmente, encontrei uma pessoa mesmo especial”

10:41
Ex-concorrentes do “Secret Story” terminam relação. Cinha Jardim revela: “Foi um acordo” - Big Brother
02:29

Ex-concorrentes do “Secret Story” terminam relação. Cinha Jardim revela: “Foi um acordo”

10:35
Ninguém esperava. Diogo Marcelino revela separação de Mafalda Diamond - Big Brother
02:41

Ninguém esperava. Diogo Marcelino revela separação de Mafalda Diamond

10:16
Eva Pais é apanhada aos “beijos na boca” com novo namorado. Cinha Jardim expõe tudo - Big Brother
02:02

Eva Pais é apanhada aos “beijos na boca” com novo namorado. Cinha Jardim expõe tudo

10:13
Noites no "Big Brother Verão" dão que falar. Concorrente agita concorrentes com noites em branco - Big Brother
03:02

Noites no "Big Brother Verão" dão que falar. Concorrente agita concorrentes com noites em branco

12:38
Primeira entrevista de Leandro após terceiro lugar no Desafio Final - Veja a conversa completa - Big Brother
41:11

Primeira entrevista de Leandro após terceiro lugar no Desafio Final - Veja a conversa completa

12:11
Leandro e Cláudio Ramos abordam o tema da homossexualidade: "Concretizámos o nosso objetivo" - Big Brother
07:30

Leandro e Cláudio Ramos abordam o tema da homossexualidade: "Concretizámos o nosso objetivo"

12:04
Leandro faz fortes acusações a Pedro Jorge: “Admita isso” - Big Brother
06:24

Leandro faz fortes acusações a Pedro Jorge: “Admita isso”

Acompanhe ao minuto

"Desapareceu" das redes sociais após separação polémica. Meses depois, regressa à vida pública e surge irreconhecível

"Desapareceu" das redes sociais após separação polémica. Meses depois, regressa à vida pública e surge irreconhecível - Big Brother

Foi um dos protagonistas de uma das histórias mais polémicas dos últimos tempos. Agora, regressou à esfera pública e surpreendeu com um visual totalmente diferente.

A separação de Daniel Gregório e Liliana Filipa, no final do ano passado, apanhou tudo e todos de surpresa. O casal estava junto há vários anos, têm dois filhos em comum (Ariel e Santi), mas um vídeo polémico em que o ex-concorrente do Secret Story surgia a beijar outra mulher colocou um ponto final no noivado. 

Desde então, Liliana Filipa tem-se mantido muito ativa nas redes sociais, onde partilha momentos do dia-a-dia e também vários projetos e parceria profissionais que tem. Por outro lado, durante algum tempo, Daniel Gregório optou por se afastar da esfera pública, mas regressou às redes sociais há uns meses e tem mostrado detalhes da sua vida de solteiro.

Uma das suas mais recentes partilhas surpreendeu os fãs. Daniel Gregório decidiu adotar um estilo de vida mais saudável e está irreconhecível. O empresário está muito mais magro e muito mais musculado e mostrou os resultados da sua transformação física nos stories do Instagram.

Pode ver tudo aqui:

Ainda nas suas plataformas, Daniel Gregório mostra aos fãs que tem aproveitado todos os momentos para se dedicar por completo ao papel de pai e são vários os registos em que surge numa verdadeira bolha de amor com Ariel e Santi.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Além disso, o ex-concorrente também tem aproveitado para viajar.

Pode ver tudo na galeria que preparámos para si!

Temas: Nova vida Secret Story Separação Daniel Gregório Liliana Filipa

Fora da Casa

Fábio e Liliana surpreendem com nova viagem a dois. E as paisagens parecem tiradas de um filme

Fábio e Liliana surpreendem com nova viagem a dois. E as paisagens parecem tiradas de um filme

7 jul, 17:33
Fábio e Liliana viajam para destino paradisíaco. E estas são as primeiras fotos da escapadinha romântica

Fábio e Liliana viajam para destino paradisíaco. E estas são as primeiras fotos da escapadinha romântica

7 jul, 17:06
Marisa Pires faz declaração de amor nunca antes vista a Pedro Jorge. E os fãs vão à loucura

Marisa Pires faz declaração de amor nunca antes vista a Pedro Jorge. E os fãs vão à loucura

4 jul, 12:22
Quase ninguém reparou: Este comentário sobre Cristina Ferreira mereceu a reação da apresentadora. E é surpreendente

Quase ninguém reparou: Este comentário sobre Cristina Ferreira mereceu a reação da apresentadora. E é surpreendente

3 jul, 17:26
A viver um sonho! Vestida de branco, Cristina Ferreira assinala momento único: «Fica gravado»

A viver um sonho! Vestida de branco, Cristina Ferreira assinala momento único: «Fica gravado»

3 jul, 16:49
Ninguém esperava. Ex-noivo Zé viaja com mulher bem conhecida: e também é uma ex-reality

Ninguém esperava. Ex-noivo Zé viaja com mulher bem conhecida: e também é uma ex-reality

3 jul, 16:41
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

"Desapareceu" das redes sociais após separação polémica. Meses depois, regressa à vida pública e surge irreconhecível

"Desapareceu" das redes sociais após separação polémica. Meses depois, regressa à vida pública e surge irreconhecível

Há 2h e 14min
Afonso Leitão responde às acusações de Catarina Miranda com queixa-crime: «Nódoas negras e insinuações graves»

Afonso Leitão responde às acusações de Catarina Miranda com queixa-crime: «Nódoas negras e insinuações graves»

5 jul, 19:12
Casa de Maria Botelho Moniz tem um «luxo» que não é para todos. Veja as imagens e surpreenda-se

Casa de Maria Botelho Moniz tem um «luxo» que não é para todos. Veja as imagens e surpreenda-se

11 jun, 10:34
João Ricardo apaixonou-se por uma ex-concorrente nos bastidores da TVI e não é Marcia Soares! Saiba tudo

João Ricardo apaixonou-se por uma ex-concorrente nos bastidores da TVI e não é Marcia Soares! Saiba tudo

13 jun, 20:28
Ninguém esperava. Ex-noivo Zé viaja com mulher bem conhecida: e também é uma ex-reality

Ninguém esperava. Ex-noivo Zé viaja com mulher bem conhecida: e também é uma ex-reality

3 jul, 16:41
Ver Mais

Notícias

"Desapareceu" das redes sociais após separação polémica. Meses depois, regressa à vida pública e surge irreconhecível

"Desapareceu" das redes sociais após separação polémica. Meses depois, regressa à vida pública e surge irreconhecível

Há 2h e 14min
Fábio e Liliana surpreendem com nova viagem a dois. E as paisagens parecem tiradas de um filme

Fábio e Liliana surpreendem com nova viagem a dois. E as paisagens parecem tiradas de um filme

7 jul, 17:33
Afonso Leitão responde às acusações de Catarina Miranda com queixa-crime: «Nódoas negras e insinuações graves»

Afonso Leitão responde às acusações de Catarina Miranda com queixa-crime: «Nódoas negras e insinuações graves»

5 jul, 19:12
Marisa Pires faz declaração de amor nunca antes vista a Pedro Jorge. E os fãs vão à loucura

Marisa Pires faz declaração de amor nunca antes vista a Pedro Jorge. E os fãs vão à loucura

4 jul, 12:22
Quase ninguém reparou: Este comentário sobre Cristina Ferreira mereceu a reação da apresentadora. E é surpreendente

Quase ninguém reparou: Este comentário sobre Cristina Ferreira mereceu a reação da apresentadora. E é surpreendente

3 jul, 17:26
Ver Mais Notícias

Opinião

Amor no ar? Sara reage a emocionada declaração de João Ricardo

Amor no ar? Sara reage a emocionada declaração de João Ricardo

25 jun, 19:21
Afonso Leitão comenta tudo: «Ela está virar-se contra o maior apoio dela»

Afonso Leitão comenta tudo: «Ela está virar-se contra o maior apoio dela»

19 jun, 19:15
Francisco Monteiro sobre Pedro Jorge: «Todos os outros fazem o trabalho sujo por ele»

Francisco Monteiro sobre Pedro Jorge: «Todos os outros fazem o trabalho sujo por ele»

19 jun, 01:06
Francisco Monteiro reage: «O Pedro Jorge mandar o assunto e depois esconder-se, não consigo aceitar»

Francisco Monteiro reage: «O Pedro Jorge mandar o assunto e depois esconder-se, não consigo aceitar»

19 jun, 00:31
Há um regresso de peso a comentar o Extra: «Um interregno, estive afastado duas semaninhas»

Há um regresso de peso a comentar o Extra: «Um interregno, estive afastado duas semaninhas»

19 jun, 00:23
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda
02:11

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda

16 jun, 01:35
Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»
01:46

Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»

12 jun, 01:30
Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico
02:15

Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico

8 jun, 19:10
Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»
02:15

Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»

8 jun, 19:00
Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»
03:14

Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»

8 jun, 18:19
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Sinal de consentimento! Mariana Salgueiro expõe o que aconteceu na cama de Mariana Sá e Miguel
02:32

Sinal de consentimento! Mariana Salgueiro expõe o que aconteceu na cama de Mariana Sá e Miguel

Há 5 min
"Desapareceu" das redes sociais após separação polémica. Meses depois, regressa à vida pública e surge irreconhecível

"Desapareceu" das redes sociais após separação polémica. Meses depois, regressa à vida pública e surge irreconhecível

Há 2h e 14min
Mariana Sá admite a Sara gostar mais de estar na Casa da Avó: «Vais lá para fora e esquecem-se de nós»
04:15

Mariana Sá admite a Sara gostar mais de estar na Casa da Avó: «Vais lá para fora e esquecem-se de nós»

Ontem às 20:52
Implacável, Mariana Sá é muito direta com Sara: «Tu estás cheia de peito»
06:27

Implacável, Mariana Sá é muito direta com Sara: «Tu estás cheia de peito»

Ontem às 20:45
Raquel, Íris e Vanessa dão tolerância zero a Sara e Mariana Salgueiro: «Eu tenho pessoas poderosas lá fora...»
03:48

Raquel, Íris e Vanessa dão tolerância zero a Sara e Mariana Salgueiro: «Eu tenho pessoas poderosas lá fora...»

Ontem às 18:47
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Big Brother": concorrente ainda mais adorado... e odiado afunda-se!

"Big Brother": concorrente ainda mais adorado... e odiado afunda-se!

Há 3h e 36min
Prestes a casar, Iury Mellany e Daniel Monteiro revelam que o padrinho de casamento é um ex-concorrente do Big Brother

Prestes a casar, Iury Mellany e Daniel Monteiro revelam que o padrinho de casamento é um ex-concorrente do Big Brother

Há 3h e 45min
Sabe quem é a primeira expulsa do Big Brother Portugal? 26 anos depois descobrimos o que é feito dela

Sabe quem é a primeira expulsa do Big Brother Portugal? 26 anos depois descobrimos o que é feito dela

Hoje às 09:54
Choque no "Big Brother Verão": prémio final vai a zeros... e concorrentes têm reação inesperada!

Choque no "Big Brother Verão": prémio final vai a zeros... e concorrentes têm reação inesperada!

Ontem às 22:46
Filho de Maria Botelho Moniz protagoniza momento caricato: "A fazer de conta que era o pai"

Filho de Maria Botelho Moniz protagoniza momento caricato: "A fazer de conta que era o pai"

Ontem às 18:44
Ver Mais Outros Sites