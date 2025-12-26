Nufla anuncia nascimento de bebé e mostra momento super íntimo na maternidade: «O mundo parou»

Ao Minuto

17:19
Pergunta de milhões. Liliana deixa Leandro sem palavras: «Se saíres vais-me apoiar?» - Big Brother
02:20

Pergunta de milhões. Liliana deixa Leandro sem palavras: «Se saíres vais-me apoiar?»

16:35
Leandro perde a cabeça com tudo e todos: «Mais uma pergunta?» - Big Brother
06:28

Leandro perde a cabeça com tudo e todos: «Mais uma pergunta?»

16:24
Discussão escala e a Voz intervém na conversa: «Em que momento é que eu meti os 250 mil euros à frente da amizade?» - Big Brother
06:35

Discussão escala e a Voz intervém na conversa: «Em que momento é que eu meti os 250 mil euros à frente da amizade?»

16:21
Pedro assume não estar chateado com Leandro mas lança farpa ao colega: «Quiseste arranjar conflito onde ele não existia» - Big Brother
03:33

Pedro assume não estar chateado com Leandro mas lança farpa ao colega: «Quiseste arranjar conflito onde ele não existia»

16:17
De costas voltadas. Pedro e Leandro lancham a sós: «Tens caído no teu jogo. Com o cansaço acumulado estás a perder» - Big Brother
04:27

De costas voltadas. Pedro e Leandro lancham a sós: «Tens caído no teu jogo. Com o cansaço acumulado estás a perder»

16:10
Análise de Leandro sobre o jogo dos colegas: «Preocupavam-se tanto com isso que se foram preocupar para casa» - Big Brother
01:18

Análise de Leandro sobre o jogo dos colegas: «Preocupavam-se tanto com isso que se foram preocupar para casa»

15:25
Liliana e Leandro entram discórdia e a conversa escala para os colegas: «Tu não percebes que não estás bem?» - Big Brother
03:40

Liliana e Leandro entram discórdia e a conversa escala para os colegas: «Tu não percebes que não estás bem?»

15:11
Picardia sem fim. Liliana apelida Leandro de "Gru Maldisposto" - Big Brother
04:18

Picardia sem fim. Liliana apelida Leandro de "Gru Maldisposto"

14:55
Inédito. Marisa não reconheceu os filhos no vídeo da família: «Quem são estes?» - Big Brother
01:22

Inédito. Marisa não reconheceu os filhos no vídeo da família: «Quem são estes?»

13:10
Liliana para Leandro: «Da tua parte e da deles não havia amizade nenhuma». Pedro fala em «veneno» - Big Brother
03:59

Liliana para Leandro: «Da tua parte e da deles não havia amizade nenhuma». Pedro fala em «veneno»

13:08
«Uma peixeirada (…) baixaria»: Pedro passa-se com Leandro, enquanto este grita com Liliana - Big Brother
06:55

«Uma peixeirada (…) baixaria»: Pedro passa-se com Leandro, enquanto este grita com Liliana

13:06
Leandro debaixo de fogo! Pedro e Liliana não calam revolta: «És a vítima agora» - Big Brother
02:06

Leandro debaixo de fogo! Pedro e Liliana não calam revolta: «És a vítima agora»

12:38
Acusações sem fim. Marisa sem papas na língua: «Jogo cansado e repetitivo» - Big Brother
03:26

Acusações sem fim. Marisa sem papas na língua: «Jogo cansado e repetitivo»

12:33
Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar» - Big Brother
05:10

Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»

12:30
Berros. Leandro no centro da discórdia: «Usar» - Big Brother
05:16

Berros. Leandro no centro da discórdia: «Usar»

12:22
Emocionada. Marisa não percebe afastamento entre Pedro e Leandro: «Ridiculo» - Big Brother
05:29

Emocionada. Marisa não percebe afastamento entre Pedro e Leandro: «Ridiculo»

12:20
Unidos contra Leandro? Discórdia deixa Leandro contra os restantes concorrentes - Big Brother
06:37

Unidos contra Leandro? Discórdia deixa Leandro contra os restantes concorrentes

12:06
Antes de saírem da casa, os concorrentes fazem os últimos esclarecimentos - Big Brother
01:05

Antes de saírem da casa, os concorrentes fazem os últimos esclarecimentos

11:52
Farpas e mais farpas: Liliana e Leandro não se perdoam - Big Brother
06:44

Farpas e mais farpas: Liliana e Leandro não se perdoam

11:19
Finalmente um concílio de paz? Nomeados de acordo em temas improváveis - Big Brother
06:28

Finalmente um concílio de paz? Nomeados de acordo em temas improváveis

11:12
Concílio dos Nomeados: Pedro Jorge faz garantias e rebate críticas - Big Brother
03:15

Concílio dos Nomeados: Pedro Jorge faz garantias e rebate críticas

11:09
Indireta? Leandro lança farpa: «As pessoas têm dificuldade em lidar com opiniões diferentes» - Big Brother
03:14

Indireta? Leandro lança farpa: «As pessoas têm dificuldade em lidar com opiniões diferentes»

11:08
Inês não tem dúvidas: «É o Leandro que deve sair» - Big Brother
02:03

Inês não tem dúvidas: «É o Leandro que deve sair»

10:15
Inês Morais brinca com Cláudio Ramos: «Só vim aqui hoje para te convencer a gostares do Pedro» - Big Brother
04:50

Inês Morais brinca com Cláudio Ramos: «Só vim aqui hoje para te convencer a gostares do Pedro»

00:20
Marisa lança farpa a Pedro Jorge: «Devias estar a ver a foto dos teus filhos» - Big Brother
02:32

Marisa lança farpa a Pedro Jorge: «Devias estar a ver a foto dos teus filhos»

Nufla anuncia nascimento de bebé e mostra momento super íntimo na maternidade: «O mundo parou»

Nufla anuncia nascimento de bebé e mostra momento super íntimo na maternidade: «O mundo parou» - Big Brother

Nufla está radiante com a chegada de bebé e surpreendeu tudo e todos com a partilha de uma foto super privada na maternidade.

Nufla não podia estar mais feliz! Nasceu a segunda filha da sua melhor amiga e a ex-concorrente do Secret Story assinalou o momento nas redes sociais, com uma partilha muito emotiva. 

«Dia 22-12-2025, o mundo parou por um instante para receber a nossa Bianca Azevedo Pereira.🐣✨🤍 Um nascimento cheio de amor e força. Foste uma verdadeira guerreira, como sempre mana 🤍 Mostraste, mais uma vez, que o amor de mãe é a maior forma de coragem», começou por escrever Flávia, na legenda da partilha em que mostra a amiga na sala de parto, com a bebé recém-nascida ao colo. 

E prosseguiu: «Ainda me lembro que em 2019, sem sabermos, tinha começado tudo. Uma amizade simples mas que se tornou profunda, bonita e absurdamente verdadeira. Nunca imaginámos o quanto iríamos crescer juntas, o quanto iríamos ser casa uma para a outra.»

«Foste pilar ao longo de todos estes anos. Mesmo existindo a distância sempre tiveste presente nos dias felizes e nos dias mais difíceis. Sempre com o coração aberto e o abraço certo», adiantou ainda.

Nufla declara-se: «Deste-me um dos maiores presentes»

Esta amiga de Nufla é também mãe de Mia, a afilhada da artista.  «Deste-me um dos maiores presentes quando me escolheste para madrinha da Mia 🤍 Um amor eterno, um laço que levo comigo para sempre, com um orgulho imenso. Sou profundamente grata por fazeres parte do meu caminho, da minha história e da mulher que sou hoje. A nossa amizade não foi acaso — foi encontro de almas, foi destino», confidenciou. 

E findou: «Amo-te. Amo a Mia. E amo agora também a Bianca, que chegou para tornar o nosso mundo ainda mais bonito 🤍✨ Vos amo chuchuquinhas 🤍»

Percorra a nossa galeria e veja as fotografias amorosas que Nufla partilhou
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by N U F L A (@iamnufla)

