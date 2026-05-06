Sabia que Nufla já foi ruiva? Revelamos o look mais marcante da concorrente. E ninguém está preparado

A cantora Nufla, atualmente concorrente do Secret Story - Desafio Final, tem dado nas vistas dentro da Casa, mas há um look do passado que está agora a voltar a dar que falar.

Conhecida pelo seu estilo marcante, a artista já passou por várias transformações ao longo dos anos. No entanto, houve uma fase em que decidiu arriscar ainda mais e adotou um visual completamente diferente do habitual.

Nufla já foi ruiva, um look arrojado que surpreendeu quem a acompanha e que continua a ser um dos mais memoráveis da sua imagem.

Hoje, com um estilo distinto, essa fase continua a ser recordada como uma das mais ousadas da cantora.

Percorra a galeria e veja todas as imagens

Flávia, de nome artístico Nufla, é cantora e tem vindo a afirmar o seu percurso desde 2019, utilizando a música como meio de expressão e de partilha da sua história.

Ganhou maior visibilidade junto do público ao participar no Secret Story 8, onde se destacou pela confiança e lealdade. Assume que não tolera faltas de respeito e mostra orgulho na forma como se apresenta.

Ao longo dos reality shows em que entrou, deixou a sua marca e não passou despercebida. Agora, regressa ao Desafio Final com a mesma frontalidade e sentido de humor que a caracterizam, depois de ter protagonizado momentos que continuam na memória dos espectadores.

