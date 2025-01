Farpas e provocações: Inês Morais explode com Nufla e incendeia dinâmica: «Dormes imenso, fumas imenso e (...)»

Confronto explosivo: Inês Morais critica Nufla: «Dormes, fumas e é isso!» e o ambiente da casa aquece.

Inês Morais critica Nufla: «Dormes, fumas e é isso!» e o ambiente da casa aquece. Nufla reage com ironia: «Acho que a Inês precisa de óculos», e promete surpreender os concorrentes que a subestimam.

A tensão subiu de tom durante uma dinâmica no Secret Story Desafio Final. Os concorrentes foram desafiados a escolher quem deveria sair do jogo, e Inês Morais não hesitou em apontar Nufla como a sua primeira escolha. A reação de Nufla foi imediata, com uma resposta irónica: «Ela precisa de uns óculos».

Durante a dinâmica, Inês Morais não poupou críticas ao tipo de jogo de Flávia: «Ela precisa de uns óculos». Inês Morais foi ainda mais direta ao dirigir-se a Nufla como a concorrente que menos contribui para o jogo: «De todos, é a que acrescenta menos ao jogo. Sinto que ela fala só para repetir o que já foi dito e fora de tempo», afirmou. Para a concorrente, o objetivo é chegar à final rodeada pelos melhores jogadores.

Em resposta, Nufla defendeu a sua postura no jogo, e afirmou que a mentalidade de Inês está demasiado focada nos debates e discussões, e que isso não define um bom jogador: «Acho que a Inês está a precisar de óculos e de olhar melhor à sua volta». Nufla refere que nem tudo o que acontece é o que aparenta.

O ambiente ficou ainda mais tenso quando Inês concluiu a troca de palavras com uma provocação: «Do que eu vejo de ti, dormes imenso, fumas imenso e é isso!» O comentário não passou despercebido aos restantes concorrentes, que assistiram ao confronto de perto.

