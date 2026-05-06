Irmão de Nufla esteve entre a vida e a morte e foi ela quem o salvou. O relato do momento impressiona qualquer um

Flávia (Nufla) é loira, mas já foi ruiva… Veja como era a concorrente do Secret Story!

Gala «explosiva» do Secret Story - Desafio Final: Espreite tudo o que não passou na TV

De "Secret Story" à música: o percurso marcante de Nufla, a mulher que conquistou o público com a alma

Nufla salvou a vida do irmão. A revelação foi feita nesta terça-feira, 5 de maio, durante uma conversa da concorrente do Secret Story - Desafio Final com Marisa Susana. A jovem acabou por abrir o coração para falar sobre o irmão, Diogo.

«É mais velho. Tem 35 anos, mas é um baby. O meu irmão tem uma deficiência. O nome correto eu não sei dizer, mas tem 66% de incapacidade, tem epilepsia», começou por dizer, explicando que Diogo é «uma pessoa dependente» e que «não pode estar sozinho.»

E prosseguiu, deixando Marisa Susana em choque: «Ele dorme sempre comigo, sempre, porque os ataques epiléticos neste momento são silenciosos.»

«Os meus pais investiram tudo o que tinham e o que não tinham para ele conseguir (desenvolver-se). A minha mãe teve de vender a casa dela de sonho. Até hoje ela chora a toda a hora e o meu maior sonho é conseguir dar-lhe uma casa», disse ainda.

Foi então que Nufla fez a revelação que surpreendeu todos: «Salvei a vida do meu irmão, com quatro anos de idade. Se eu não tivesse acordado nessa noite, o meu irmão não estava cá. Ele teve um ataque epilético e eu acordei e assustei-me com a cara dele. Estava com os olhos revirados e a espumar-se e eu verifiquei se ele estava a respirar e comecei aos gritos.»

Veja aqui o momento: