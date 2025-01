Flávia (Nufla) quebra o silêncio na gala e esclarece o que disse sobre Ruben: «Nenhuma mulher deve ficar calada...»

Na gala do Secret Story - Desafio Final de ontem, sábado dia 4 de janeiro de 2024, Flávia (Nufla) esteve no confessionário a conversar com Cláudio Ramos, em que teve oportunidade para esclarecer todo o drama que se gerou na casa, depois de ter feito algumas afirmações sobre Ruben.

O apresentador quis perceber o porquê da concorrente ter falado no ex-colega da edição anterior, logo no começo deste novo programa. «Não preciso proteger ninguém quando ninguém me protegeu» começou por dizer, mostrando-se indignada com a imagem que foi passada a seu respeito: «Passei uma imagem de iludida (...) eu é que era a louca, uma ressabiada».

A cantora explicou também que sentiu, depois de ter saído da Casa dos Segredos 8, que aquilo que Ruben dizia no confessionário não correspondia ao que o ex-colega lhe falava cara a cara: «Disse-me de caras que se dissesse as coisas, ele próprio iria desmentir».

Apesar de tudo, afirmou com determinação: «Nenhuma mulher deve ficar calada».

Veja o momento:

Cláudio Ramos questionou ainda: «Chegou a apaixonar-se pelo Ruben?» Nufla respondeu sem rodeios à pergunta, esclarecendo tudo: «Tive um carinho muito especial». Mas acrescentou: «Estou magoada (...) Para mim foi uma falta de respeito gigante».

Ora veja: