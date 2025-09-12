Flávia (Nufla) mais feliz que nunca e em companhia especial: «Que orgulho (...) aqui estamos nós»

Flávia, conhecida do grande público como Nufla, viveu um dos momentos mais marcantes da sua vida. A ex-concorrente do Secret Story – Casa dos Segredos emocionou os seguidores ao partilhar que realizou um sonho antigo: fazer férias em família e levar a mãe e o irmão, pela primeira vez, a andar de avião.

Numa story publicada no Instagram, Flávia desabafou sobre a importância deste momento: «Hoje concretizei um dos meus maiores sonhos. Poder proporcionar uma viagem à minha família. A minha mãe e o meu irmão, nunca tinham andado de avião. Nunca tínhamos feito isto em família, porque para a minha mãe era impossível».

A influenciadora explicou que, durante muito tempo, a mãe enfrentou dificuldades que tornavam impensável uma viagem deste género: «Passou muitos anos sem conseguir entrar até em shoppings e era impossível para ela imaginar-se estar fechada dentro de um avião. E hoje, passado tantos anos de tentativas, ela conseguiu finalmente ganhar coragem!»

Com orgulho e emoção, Flávia concluiu a mensagem com uma nota muito especial: «E que orgulho. Sempre disse ‘no dia que andar de avião é para ir à Madeira’. E aqui estamos nós».

A viagem à Madeira não representa apenas umas férias em família. Simboliza uma vitória sobre medos e limitações, e um momento de superação que Flávia quis eternizar e partilhar com os seus seguidores.

Recorde-se que Nufla ficou conhecida pela participação no Secret Story e continua a ser acarinhada pelo público, mantendo uma ligação próxima com os fãs nas redes sociais.