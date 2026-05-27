Bronca. Nuno Brito envia mensagem provocadora a Igor Rodriguez após sinais de separação de Lisa

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A possível separação de Lisa Schincariol e Igor Rodriguez continua a gerar furor nas redes sociais. Agora, há uma nova provocação de Nuno Brito a dar que falar.

Os sinais de uma possível crise entre Lisa Schincariol e Igor Rodriguez continuam a multiplicar-se e os fãs do Big Brother 2025 estão cada vez mais convencidos de que o namoro chegou ao fim. Agora, Nuno Brito, que chegou a envolver-se com Lisa dentro da casa mais vigiada do País, decidiu reagir aos rumores de separação de forma provocatória.

Depois de os dois terem apagado as fotografias em conjunto das redes sociais e de Lisa surgir recentemente visivelmente emocionada num vídeo partilhado no TikTok, surgiu agora um novo episódio que está a dar muito que falar.

Através de uma mensagem enviada a Igor Rodriguez, Nuno escreveu: «Tu pra mim és a unicaaa mulher! Meus pêsames».

Veja aqui:

Perante a provocação, Igor Rodriguez não ficou indiferente e decidiu reagir, alimentando ainda mais a curiosidade dos seguidores sobre o estado atual da relação com Lisa Schincariol: «Diz-me que banana sem dizeres que és banana», escreveu.

Recorde-se de que Lisa e Igor começaram por construir uma forte amizade dentro da casa do Big Brother, mas a relação acabou por evoluir para romance já fora do programa.

Até ao momento, nenhum dos dois confirmou oficialmente o fim da relação.

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