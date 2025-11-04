Depois de Francisco Monteiro, Nuno Brito 'ataca' ex-concorrente de peso - veja as imagens reveladoras

João Ricardo e Joana Diniz entram na casa disfarçados, e a reação de Márcia Soares não passa despercebida: As imagens aqui

Depois da recente 'picardia' entre Nuno Brito e Francisco Monteiro, o personal trainer atirou para outro alvo, também ele um ex-concorrente de peso. O visado? João Ricardo, ex-concorrete da Casa dos Segredos 8.

Esta segunda-feira, dia 3 de novembro, João Ricardo recorreu às redes sociais para divulgar uma mensagem pouco simpática que recebeu do ex-concorrente do Big Brother 2025.

«Tu és um banana com a mania que és o maior. Mas um dia destes falamos melhor», podia ler-se, nas mensagens partilhadas.

Jorri, como é carinhosamente tratado, reagiu com ironia. «Não me digas que esta mensagem foi por causa do meu cabelo», atirou, referindo-se ao facto de, recentemente, ter descolorado o cabelo e estar muito loiro.

Pode ver aqui a mensagem em questão: