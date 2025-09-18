Surpresa! Nuno Brito anuncia fim da relação, dias depois de apresentar nova namorada

Nuno Brito anunciou o fim da relação que foi tornada pública pelo próprio no início deste mês de setembro, a apenas há alguns dias. A revelação foi feita em declarações exclusivas à SELFIE.

«Já não estamos juntos, já não namoramos. De vez em quando, trocamos uma ou outra mensagem, mas só para saber se está tudo bem um com o outro. Já não temos qualquer ligação amorosa», disse, citado pela referida publicação.

O ex-concorrente acrescentou: «A Ju é uma pessoa espetacular. Não tenho nada sobre que me queixar em relação à pessoa dela. Acho que foi tudo muito intenso e tudo muito rápido».

«Com o passar do tempo, quando nos acalmámos emocionalmente, acabámos por sentir que, talvez, estivéssemos a ir rápido de mais. Tanto eu como ela resolvemos tomar a decisão de, pelo menos para já, não avançar muito e deixar que o tempo fale por nós», sublinhou.

Nuno Brito rematou: «É uma pessoa por quem tenho muito carinho e a quem desejo muita sorte na vida. Que tudo lhe corra bem. Ainda somos bons amigos, mas só vai ficar mesmo pela amizade».