Vítima de crime, Nuno Brito apresenta queixa na polícia: «Aguardo que sejam punidos»

Nuno Brito, ex-«Big Brother», denunciou roubo de identidade nas redes sociais.

O jovem já apresentou queixa na Polícia Judiciária e aguarda desenvolvimentos.

Foram descobertos vários perfis falsos no Instagram, Tinder e WhatsApp.

Esta sexta-feira, 19 de setembro, Nuno Brito utilizou as stories do Instagram para lançar um sério aviso. O ex-concorrente do «Big Brother 2025» revelou estar a viver um problema grave: o roubo da sua identidade para a criação de contas falsas em várias plataformas digitais.

«Continuo a ser alvo de criação de páginas e perfis falsos utilizando as minhas fotos. Já apresentei queixa na Polícia Judiciária e continuo a aguardar desenvolvimentos sobre o processo. Fica aqui explícito que este é o meu único perfil, @thebritmode», escreveu.

O ex-concorrente reforçou ainda que não possui contas alternativas: «Não tenho contas reservas, não tenho conta no Tinder ou qualquer outra plataforma social. O meu número de telefone poucas pessoas o sabem, por isso, se forem contactados por alguém a fazer-se passar por mim, não sou eu».

Nuno revelou ainda ter descoberto números de WhatsApp que utilizam a sua imagem e identidade para enganar outras pessoas: «Alguns desenvolvem conversas, pedem fotos íntimas e mais. Isso é grave e perigoso».

O jovem agradeceu às pessoas que o têm ajudado a denunciar a situação: «Volto a frisar: não falo com muita gente e as pessoas com quem eu falo sabem que estão a falar comigo e não com um usurpador de identidade. Isso é crime e aguardo que sejam punidos».

Segundo partilhou, já foram identificados cinco perfis falsos no Instagram (um deles com 27 mil seguidores), quatro no Tinder e dois no WhatsApp, o que mostra a dimensão do problema.

Veja aqui o comunicado:

