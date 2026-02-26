Do luto à possibilidade de reencontrar o amor: Nuno Janeiro abre o coração na entrevista mais intimista de sempre

Numa entrevista intimista conduzida por Cristina Ferreira, Nuno Janeiro recordou ainda um dos acontecimentos mais marcantes da sua vida: a morte da irmã.

O finalista da 1ª Companhia já havia falado do assunto no reality show, mas nunca tão a fundo. «A história da minha irmã está cá dentro, eu vivo com ela, lido com ela. É uma coisa que eu carrego, mas carrego bem. Sei lidar com ela», confessou. O ator confessou a Cristina Ferreira que na base da 1ª Companhia, falou-se sempre muito de irmãos e que ao início tentava escapar ao assunto, até ao dia em que deixou de o fazer. «Eu e a minha irmã sempre tivemos aquela coisa de irmãos, luta, luta, luta, durante muito tempo. Já crescidos éramos assim um bocadinho e, depois, de um momento para o outro, encontrámos o amor. O amor da vida. Depois não deu para desfrutar muito mais desse amor», diz, com tristeza, ao recordar a irmã.

Com a morte da irmã, Nuno Janeiro afirma ter aprendido, sobretudo, a relativizar os pequenos problemas do dia a dia. «Percebes que, às vezes, aquelas pequenas coisas que te incomodam, que te fazem sofrer, não são nada. Percebes que afinal não sofreste, que sofrer é isto pelo qual passamos», realçou.

No que toca à separação da mãe do filho, Nuno Janeiro começou por referir o seguinte: «Somos uma família, fazemos questão de reforçar esse laço. Somos muito amigos e ela é uma mãe maravilhosa». Acima de tudo, para o ator o mais importante é gerir o bem estar do filho.

A apresentadora da TVI questionou o ex recruta sobre o estar ou não "aberto" para reencontrar o amor, e a resposta foi muito engraçada e sincera: «O meu coração é do meu filho», disse me risos. Nuno admitiu que o filho questiona muito sobre possíveis namoradas do pai, embora Nuno Janeiro admita que lhe faz muita confusão apresentar uma namorada ao filho.