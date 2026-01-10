Nuno Janeiro desaba em lágrimas e o motivo não deixa ninguém indiferente

Esta manhã, o recruta Nuno Janeiro ficou em lágrimas durante a corrida. Enquanto os recrutavas estavam a fazer partilhas, o ator não aguentou e desabou e o motivo já é conhecido: as saudades do filho.
Quando questionado pelo Comandante Moutinho sobre o motivo pelo qual estava visivelmente abalado, o recruta foi muito claro: «A pensar no meu filho». Pedro Barroso teve automaticamente um gesto de carinho para com o amigo mas foram as palavras de José Moutinho e do Instrutor que o acalmaram: «Nuno, levante a cabeça, o que está aqui a fazer é motivo de orgulho», disse.
Mais tarde, o Comandante Moutinho teve um conversa com o recruta na qual lhe chamou à razão quanto ao seu propósito de aceitar o desafio de entrar na 1ª Companhia e Nuno Janeiro referiu que não se importava de "ir abaixo" quando o motivo é o filho, de 8 anos.
Veja o vídeo.