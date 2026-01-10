Ao Minuto

15:00
Nuno Janeiro desaba em lágrimas e o motivo não deixa ninguém indiferente

Nuno Janeiro desaba em lágrimas e o motivo não deixa ninguém indiferente

12:38
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho” - Big Brother
09:40

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

12:37
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem” - Big Brother
09:40

Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”

12:34
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever” - Big Brother
09:40

Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”

12:34
Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa” - Big Brother
09:40

Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”

12:33
Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro” - Big Brother
09:40

Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro”

12:31
Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon” - Big Brother
09:40

Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon”

11:59
Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso” - Big Brother
04:21

Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso”

11:55
Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9” - Big Brother
08:01

Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9”

11:54
Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro - Big Brother
08:01

Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro

11:49
Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9” - Big Brother
04:19

Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9”

11:48
Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido” - Big Brother
04:19

Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido”

11:38
Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro - Big Brother
05:25

Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro

11:38
Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti” - Big Brother
05:25

Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti”

11:37
Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9” - Big Brother
05:25

Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9”

11:25
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?” - Big Brother
06:04

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?”

11:18
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: “Feria-te?” - Big Brother
03:26

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: “Feria-te?”

18:28
Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída» - Big Brother
03:38

Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída»

12:38
Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas - Big Brother
07:02

Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas

12:06
Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir” - Big Brother
01:52

Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir”

11:57
Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída - Big Brother
02:04

Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída

11:54
Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto” - Big Brother
05:35

Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto”

11:47
Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo” - Big Brother
03:42

Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo”

11:46
Inês já conversou com Vera? A resposta pode surpreender - Big Brother
03:42

Inês já conversou com Vera? A resposta pode surpreender

11:42
Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: “Nunca me passou pela cabeça” - Big Brother
03:15

Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: “Nunca me passou pela cabeça”

Nuno Janeiro desaba em lágrimas e o motivo não deixa ninguém indiferente

Nuno Janeiro desaba em lágrimas e o motivo não deixa ninguém indiferente - Big Brother

Nuno Janeiro tem recaída emocional durante uma corrida e o motivo não deixou ninguém indiferente.

Esta manhã, o recruta Nuno Janeiro ficou em lágrimas durante a corrida. Enquanto os recrutavas estavam a fazer partilhas, o ator não aguentou e desabou e o motivo já é conhecido: as saudades do filho.

Quando questionado pelo Comandante Moutinho sobre o motivo pelo qual estava visivelmente abalado, o recruta foi muito claro: «A pensar no meu filho». Pedro Barroso teve automaticamente um gesto de carinho para com o amigo mas foram as palavras de José Moutinho e do Instrutor que o acalmaram: «Nuno, levante a cabeça, o que está aqui a fazer é motivo de orgulho», disse. 

Mais tarde, o Comandante Moutinho teve um conversa com o recruta na qual lhe chamou à razão quanto ao seu propósito de aceitar o desafio de entrar na 1ª Companhia e Nuno Janeiro referiu que não se importava de "ir abaixo" quando o motivo é o filho, de 8 anos. 

Veja o vídeo.

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

7 jan, 21:49
Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

7 jan, 18:48
Última Hora! Revelados os primeiros resultados da autópsia a Maycon Douglas

Última Hora! Revelados os primeiros resultados da autópsia a Maycon Douglas

Há 1h e 20min
Último adeus a Maycon Douglas: Confirmado local e data das Cerimónias Fúnebres

Último adeus a Maycon Douglas: Confirmado local e data das Cerimónias Fúnebres

Hoje às 11:24
Até lhe faltou a voz. Lavado em lágrimas, Rúben Silvestre despede-se de Maycon: «Amo-te»

Até lhe faltou a voz. Lavado em lágrimas, Rúben Silvestre despede-se de Maycon: «Amo-te»

Ontem às 12:37
Areia no estômago e pulmões pesados: Revelados os detalhes da morte de Maycon Douglas

Areia no estômago e pulmões pesados: Revelados os detalhes da morte de Maycon Douglas

Há 52 min
Última Hora! Revelados os primeiros resultados da autópsia a Maycon Douglas

Última Hora! Revelados os primeiros resultados da autópsia a Maycon Douglas

Há 1h e 20min
Nuno Janeiro desaba em lágrimas e o motivo não deixa ninguém indiferente

Nuno Janeiro desaba em lágrimas e o motivo não deixa ninguém indiferente

Hoje às 15:00
Pazes feitas? Marisa faz revelação em direto: «O Leandro já ligou ao Pedro»

Pazes feitas? Marisa faz revelação em direto: «O Leandro já ligou ao Pedro»

Hoje às 13:28
Há um pedido especial aos presentes no Funeral de Maycon Douglas

Há um pedido especial aos presentes no Funeral de Maycon Douglas

Hoje às 11:46
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25
Areia no estômago e pulmões pesados: Revelados os detalhes da morte de Maycon Douglas

Areia no estômago e pulmões pesados: Revelados os detalhes da morte de Maycon Douglas

Há 52 min
Última Hora! Revelados os primeiros resultados da autópsia a Maycon Douglas

Última Hora! Revelados os primeiros resultados da autópsia a Maycon Douglas

Há 1h e 20min
Nuno Janeiro desaba em lágrimas e o motivo não deixa ninguém indiferente

Nuno Janeiro desaba em lágrimas e o motivo não deixa ninguém indiferente

Hoje às 15:00
Pazes feitas? Marisa faz revelação em direto: «O Leandro já ligou ao Pedro»

Pazes feitas? Marisa faz revelação em direto: «O Leandro já ligou ao Pedro»

Hoje às 13:28
Reviravolta inesperada! Leandro já ligou a Pedro após vitória do Secret Story 9
01:49

Reviravolta inesperada! Leandro já ligou a Pedro após vitória do Secret Story 9

Hoje às 12:14
O caso está a chocar o Mundo: Morte de Maycon já é notícia no estrangeiro

O caso está a chocar o Mundo: Morte de Maycon já é notícia no estrangeiro

8 jan, 21:51
Há um detalhe no último vídeo de Maycon Douglas que está a alarmar os fãs: «Como se tivesse um fardo...»

Há um detalhe no último vídeo de Maycon Douglas que está a alarmar os fãs: «Como se tivesse um fardo...»

8 jan, 21:22
Mais de um milhão de visualizações! Esta foi a gafe de Filipe Delgado que «explodiu» a Internet: «A melhor cena de sempre»

Mais de um milhão de visualizações! Esta foi a gafe de Filipe Delgado que «explodiu» a Internet: «A melhor cena de sempre»

8 jan, 19:24
Cristina Ferreira abre álbum de fotos privadas com João Monteiro: «Um anjo a dormir ao meu lado»

Cristina Ferreira abre álbum de fotos privadas com João Monteiro: «Um anjo a dormir ao meu lado»

8 jan, 19:21
Bárbara Parada vive momentos de aflição com a nova «bebé» da família: «Tinha convulções, espumava-se...»

Bárbara Parada vive momentos de aflição com a nova «bebé» da família: «Tinha convulções, espumava-se...»

7 jan, 18:39
